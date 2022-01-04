Kantin işletmecisi öğrencileri taciz etti iddiasına soruşturma
İzmir'de, bir ortaokuldaki kantin işletmecisinin 4 öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla tutuklanmasının ardından konuya ilişkin idari soruşturma başlatıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 04 Ocak 2022 19:51
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Karabağlar ilçesinde bir ortaokuldaki kantin işletmecisi T.D'nin, 4 öğrenci velisinin çocuklara taciz şikayeti üzerine tutuklanması üzerine konuyu idari olarak incelemek üzere müfettiş görevlendirdi.
İnceleme kapsamında başta okul idarecileri olmak üzere velilerin de görüşlerine başvurulacak.
Öte yandan İl Milli Eğitim Müdürlüğü söz konusu kantincinin sözleşmesini feshetti.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince, 4 öğrenci velisinin şikayeti üzerine çalışma başlatılmış, şüpheli T.D, 2 Ocak'ta, çocuklara taciz iddiasıyla sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
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