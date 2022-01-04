Kesişme İyi ki Varsın Eren filmi gişede rekor kırdı

Mert Dikmen, Alper Uyar ve Özer Feyzioğlu'nun kaleme aldığı filmde, iki şehidin hayat hikayesi, ülkemizde yaşanan terör gerçeği, Anadolu, Karadeniz'deki çetin yaşam şartlarıyla amansızca mücadele eden çalışkan, fedakar, sevgi yüklü insanların yaşamlarından kesitlerle beyaz perdeye yansıtıldı.

Eren Bülbül'ün doğum gününde 1 Ocak 2022 tarihinde vizyona giren TRT ortak yapımı Kesişme, İyi ki Varsın Eren, bir buçuk gün içerisinde 190 bin 387 kişiye ulaşarak pandemi döneminde en büyük gişeyi yapan Türk filmi oldu.

Büyük ilgi gördü

Pandemi döneminde Türkiye'de vizyona giren birçok yabancı filmi de geride bırakan Kesişme, İyi ki Varsın Eren'i vizyondaki ilk gününde izlemek isteyenler, sinemaların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Filmi izleyenler sosyal medyada beğenilerini dile getiren mesajlar paylaştı. Film, sadece yurt içinde değil yurt dışında da büyük ilgi gördü. Almanya, Avusturya, Fransa, İngiltere, Norveç ve Danimarka'da vizyona giren film, 5 Ocak'ta Belçika'da, 6 Ocak'ta ise Azerbaycan'da sinemaseverlerle buluşacak.

Filmin hazırlıkları üç sene sürdü

Araştırma, ön yapım, senaryo yazım ve yapım hazırlıkları, çekim süreci dahil toplamda üç seneye varan bir çalışmanın ve 14 haftalık çekim sürecinin ürünü olan TRT ortak yapımı "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminin çekimleri Hatay'dan başlayarak Adana, Niğde, Nevşehir, Gümüşhane, Sivas, Ankara, Trabzon, İstanbul, olmak üzere 9 şehirde gerçekleştirildi.

Kadrosunda usta isimler yer alıyor

Sinemamızın usta ismi İsmail Hacıoğlu'nun Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik rolüyle müthiş bir performans sergilediği filmde, Trabzonlu genç oyuncu Rahman Beşel Eren Bülbül, Alayça Öztürk Gidişoğlu Cemile Gedik, Mutlunur Lafçı Ayşe Bülbül ve Emir Çiçek ise Hasan Bülbül karakterlerini başarıyla canlandırdı.