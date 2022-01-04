Milletvekili emekli maaşı son 3 yılda ne kadar arttı?

Milletvekillerinin emekli maaşları 3 yılda yüzde 24 oranında artarak 14 bin 625 TL'den 18 bin 135 TL'ye yükseldi. Milletvekillerinin 2020, 2021 ve 2022 yılı emekli maaş artışları şöyle:

Milletvekillerinin emekli maaşları bütçe kanunlarına konulan Cumhurbaşkanı ödeneğine göre belirlenmektedir.

2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'ne göre Cumhurbaşkanı'na verilecek yıllık ödeneğin 1.209.000 TL olarak belirlendiği basına yansımıştır.

Bu rakama göre 2022 yılı için belirlenen Cumhurbaşkanı aylık ödeneği: 1.209.000 ÷ 12 = 100.750 TL'dir.

Buna göre Cumhurbaşkanı'nın emekli aylığı: 100.750 x % 40 = 40.300 TL'dir.

Milletvekili emekli maaşı ise; Cumhurbaşkanı'nın emekli aylığının % 45'i olup bu tutar ise 40.300 x % 45 = 18.135 TL'dir.

Milletvekilleri 2020 ve 2021 yıllarında ne kadar emekli maaşı aldılar?

2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda cumhurbaşkanına verilecek yıllık ödenek 975.000 TL olup buna göre milletvekili maaşı 975.000 / 12 = 81.250*% 40= 32.500*% 45 = 14.625 TL'dir.

2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda cumhurbaşkanına verilecek yıllık ödenek 1.056.000 TL'dir.

Bu rakama göre 2021 yılı için belirlenen cumhurbaşkanı aylık ödeneği: 1.056.000 ÷ 12 = 88.000 TL'dir. Buna göre cumhurbaşkanının emekli aylığı: 88.000 x % 40 = 35.200 TL'dir.

2021 yılında Milletvekili emekli maaşı ise; Cumhurbaşkanı'nın emekli aylığının % 45'idir. Bu tutar ise 35.200 x % 45 = 15.840 TL'dir.