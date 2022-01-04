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Mesleki eğitimdeki yenilikler öğrencilere erken yaşta iş olanağı sunuyor

İstihdamı Artıracak Yeni Mesleki Eğitim Modeli, mesleki ve teknik Anadolu liseleri ve meslek eğitim merkezlerindeki öğrencilere erken yaşta iş hayatına atılma konusunda olanak sunuyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 04 Ocak 2022 16:44
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Mesleki eğitimdeki yenilikler öğrencilere erken yaşta iş olanağı sunuyor

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren mesleki eğitim stajına devlet katkısını da içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, hem işveren hem de mesleki eğitim merkezlerine devam eden öğrenci açısından avantaj sağlıyor.

Kalfa öğrenciler asgari ücretin yarısı kadar ücret alacak

Bu kapsamda artık üçüncü sınıf sonunda "kalfa" olan öğrenciler, asgari ücretin üçte biri değil, yarısı kadar ücret alacak. Bu durumun mesleki eğitim merkezlerine öğrencilerin yönelimi açısından çok önemli bir teşvik oluşturacağı öngörülürken, düzenlemenin işverenlerle ilgili kısmına göre ise işletmelerde staj yapan öğrencilerin ücretlerini devlet ödeyecek.

Devletin işveren üzerindeki maddi yükü aldığı düzenleme sayesinde mesleki eğitim merkezlerinin cazip hale gelmesi hedefleniyor.

Düzenlemenin ardından mesleki ve teknik Anadolu liselerine devam öğrenciler de hazırlanan sisteme yönelmeye başladı.

"Hem mesleğim olacak hem erkenden hayatı öğreneceğim"

İzmir'deki Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim gören ve yeni düzenlemenin ardından mesleki eğitim programına geçiş yapan 11. sınıf öğrencisi İsmail Senkür, bu durumun hem kendisini hem de ailesinin mutlu ettiğini söyledi.

Bu kapsamda işe başladığını aktaran Senkür, şunları belirtti:

"Ben metal ve kaynak üzerinde çalışıyorum. Şu anda metalci olarak bir işe girdim. Sözleşme imzaladık. Bu sayede hem mesleğim olacak hem erkenden hayatı öğrenmiş olacağım. Yeni düzenlemeyle ücretler de artmış oldu. Hem okul okumuş oluyoruz hem de cebimize para girmiş oluyor. Ailemle görüştüm, ailem hocalarımla görüştü öyle karar verdik. Bundan sonrası için kaynakçı olarak işime devam edeceğim inşallah. Gerçekten çok mutluyum, emeği geçenlerden Allah razı olsun."

"Avantajları çok fazla"

Bilal Ortayayla ise mesleki eğitimle 4 gün iş yerine gidip 1 gün okulda olacaklarını ifade ederek, bu durumun kendisi gibi birçok öğrenciyi memnunun ettiğini dile getirdi.

Aile ekonomisine de bu süreçte katkıda bulunacağını anlatan Ortayayla, "Erken yaşta aileme yük olmamak güzel bir duygu. Aynı anda hem eğitim görüp hem de kendi ayaklarım üzerinde durmuş olacağım. Çok yerinde bir karar keşke daha önce uygulansaydı. Avantajları çok fazla." şeklinde konuştu.

Öğrencilerden Ozan Akbağ ve Yusuf Kocacan da yeni sistemin avantajlarından bahsederek, yaşadıkları memnuniyeti dile getirdi.

"Programa geçiş için büyük talep var"

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Okul müdürü Olcay Öztemel ise Milli Eğitim Bakanlığının yeni düzenlemesiyle meslek liseleri içerisinde mesleki eğitim programlarının açıldığını hatırlatarak bunun okullara, öğrencilere ve işletmelere katkı sağladığını anlattı.

Böylece meslek liselerinin öneminin de ortaya çıkacağını vurgulayan Öztemel, şöyle konuştu:

"Düzenleme mesleki eğitimi çok cazip bir hale getirdi. Okula devam etmekte zorlanan ve akademik başarıda sıkıntı yaşayan öğrenciler bu sisteme dahil olmaktadır. Bu durum okul terkinin de önüne geçecektir. Aynı zamanda bu durum işletmelerin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü sağlamakta da çok faydalı olacaktır. Öğrenci 9. sınıftan itibaren işletmeye gittiği için uyum sorunları yaşanmayacaktır. Hem işletmeler istedikleri nitelikli insan kaynağına kavuşacak hem de öğrenciler bir an önce yapmak istedikleri mesleği gerçekleştirme imkanı ve fırsatı bulacaklardır. Çok kısa bir süre olmasına rağmen öğrencilerimizden ve velilerimizden bu programa geçiş için büyük bir talep var. Bu talep ilerleyen dönemde daha da artacaktır. Öğrenci kısa yoldan mesleğe atıldığı için mesleki eğitim programları okullarımız tercih edilme nedeni de olacaktır."

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür de mesleki eğitim merkezlerinin sunduğu fırsatlarla öğrencilerini beklediğini ifade ederek, "Bakanlığımızın stratejileri ve öncelikleri doğrultusunda mesleki eğitimin güçlendirilmesi ve yapılandırılmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

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