Kamu işçilerinin Ocak ayı zam oranı belli oldu!

2021 yılı Aralık ayı enflasyonu son 19 yılın en yüksek enflasyon rakamı olarak yüzde 36,08 oldu. Aylık enflasyon ise yüzde 13,58 olarak kaydedildi. Enflasyon rakamları doğrultusunda kamu işçilerinin Ocak ayı zam oranlarıda belli oldu. Kamuda Ocak ayında zam alacak olan kamu işçileri için zam oranı böylelikle netleşmiş oldu. Kamuda bir bölüm işçilerin maaş artışaları ise mart ve eylül aylarında yapılıyor.

Kamuda çalışan işçiler Ocak ayında ne kadar zam alacaklar? Toplu sözleşme zammı ne kadar? İşte detaylar...

YÜZDE 5 TİS ZAMMI VAR

Kamudaki işçilerin taban ücretinin 4 bin 100 TL'ye yükseltilmişti. Yılın ikinci 6 ayı için yüzde 5 zam alan işçiler % 5'i aşan kısmı için enflasyon farkı alacaklar.

KAMU İŞÇİLERİNE YÜZDE 20,47 ENFLASYON FARKI

2018 yılında taşeron şirketlerden kamuya geçiş sonrası kamudaki işçi sayısı yaklaşık 700 bini bulmuştu. Belediye şirketlerine geçen ve sayıları yaklaşık 400 bin olduğu ifade edilen işçiler ise bağlı bulundukları belediyelerin toplu iş sözleşmesi oranları ile zam alıyorlar.

TOPLAM ZAM %25,47 OLDU

Kamudaki yaklaşık 700 bin işçi, geçen yılın ikinci 6 ayında yüzde 5 zam almıştı. Bu işçilerin yüzde 20.47 oranında enflasyon farkı oluştu. Bu yılın ilk altı ayındaki yüzde 5 sözleşme zammı ile birlikte, bu işçilerin ücretlerindeki toplam artış yüzde 25.47 olacak.

İşte son 19 yılın enflason rakamları;

Yıllar Tüketici (TÜFE) 2002 29.7 2003 18.4 2004 9.3 2005 7,72 2006 9,65 2007 8,39 2008 10,06 2009 6,53 2010 6,4 2011 10,45 2012 6,16 2013 7,4 2014 8,17 2015 8,81 2016 8,53 2017 11,92 2018 20,3 2019 11,84 2020 14,6 2021 36,08

Toplu sözleşme metninde zam oranları şöyle olmuştu;