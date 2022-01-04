Elektrikli otomobillerin şarj ücretine yüzde 130'a varan zam

Özel okul ücretlerine yapılacak zam oranı belli oldu
Özel okul ücretlerine yapılacak zam oranı belli oldu
Memur ve emekliye ek zam teklifi Meclis'e sunuldu
Memur ve emekliye ek zam teklifi Meclis'e sunuldu
Vaka sayıları 55 bine yaklaştı
Vaka sayıları 55 bine yaklaştı
Fiyat İstikrarı Komitesi ikinci kez toplandı
Fiyat İstikrarı Komitesi ikinci kez toplandı
MB, 19 yılın en yüksek enflasyonu için ne dedi?
MB, 19 yılın en yüksek enflasyonu için ne dedi?
Erdoğan açıkladı, Bakan Varank paketin detaylarını paylaştı
Erdoğan açıkladı, Bakan Varank paketin detaylarını paylaştı
Kamu işçilerinin Ocak ayı zam oranı belli oldu!
Kamu işçilerinin Ocak ayı zam oranı belli oldu!
Mesleki eğitimdeki yenilikler öğrencilere erken yaşta iş olanağı sunuyor
Mesleki eğitimdeki yenilikler öğrencilere erken yaşta iş olanağı sunuyor
Milletvekili emekli maaşı son 3 yılda ne kadar arttı?
Milletvekili emekli maaşı son 3 yılda ne kadar arttı?
Türkiye'nin üçüncü kadın il sağlık müdürü görevi devraldı
Türkiye'nin üçüncü kadın il sağlık müdürü görevi devraldı
Erdoğan: Kurdaki gibi enflasyondaki köpüğü de alacağız
Erdoğan: Kurdaki gibi enflasyondaki köpüğü de alacağız
Erdoğan'ın emekli maaşı açıklaması sonrası AK Parti harekete geçti!
Erdoğan'ın emekli maaşı açıklaması sonrası AK Parti harekete geçti!
MEB Eski Bakanı Selçuk'tan 'mülakat puanlaması' iddialarına yanıt
MEB Eski Bakanı Selçuk'tan 'mülakat puanlaması' iddialarına yanıt
Memur emeklilerine yapılan alt sınır aylık tutarı ne kadar oldu?
Memur emeklilerine yapılan alt sınır aylık tutarı ne kadar oldu?
Meslek liselerinden tarihi rekor... Bakan Özer açıkladı
Meslek liselerinden tarihi rekor... Bakan Özer açıkladı
Usulsüz tutuklama sevki yazısına Hakim'den 'savcı eğitim alsın' yazısı
Usulsüz tutuklama sevki yazısına Hakim'den 'savcı eğitim alsın' yazısı
2022 yılı kıdem tazminatı tavanı belli oldu
2022 yılı kıdem tazminatı tavanı belli oldu
Bilim Kurulu Üyesi Şener'den şubat ayı için ürküten uyarı
Bilim Kurulu Üyesi Şener'den şubat ayı için ürküten uyarı
İçişleri'nden İBB teftişi açıklaması: 8 müfettiş görevlendirildi
İçişleri'nden İBB teftişi açıklaması: 8 müfettiş görevlendirildi
Bahçeli'den İBB'ye teftiş açıklaması: Suç sabitse makam işgal edilmemeli
Bahçeli'den İBB'ye teftiş açıklaması: Suç sabitse makam işgal edilmemeli
Bakan Nebati duyurdu: TL'nin cazibesi için yeni araçlar geliyor!
Bakan Nebati duyurdu: TL'nin cazibesi için yeni araçlar geliyor!
Uzaktan çalışmaya geçin şubata kadar kimseyle görüşmeyin!
Uzaktan çalışmaya geçin şubata kadar kimseyle görüşmeyin!
'Size de kurumunuza da başlarım!' dedi, Yargıtay: Suç değil
'Size de kurumunuza da başlarım!' dedi, Yargıtay: Suç değil
12'si aktif görevde 16 adliye çalışanına FETÖ operasyonu
12'si aktif görevde 16 adliye çalışanına FETÖ operasyonu
40 ilde FETÖ operasyonu: 99 gözaltı kararı
40 ilde FETÖ operasyonu: 99 gözaltı kararı
Memur-Sen'den zam açıklamsı: Zam ateşi alır ama közü söndürmez
Memur-Sen'den zam açıklamsı: Zam ateşi alır ama közü söndürmez
Emekli ve memur maaşları ne kadar oldu?
Emekli ve memur maaşları ne kadar oldu?
Erdoğan'dan gençlere istihdam müjdesi: Yeni mezuna iş kapısı açacak
Erdoğan'dan gençlere istihdam müjdesi: Yeni mezuna iş kapısı açacak
Ankara'da dolmuş ücretlerine zam!
Ankara'da dolmuş ücretlerine zam!
Reyonlardan ucuza alıp kasada pahalı ödemeyin
Reyonlardan ucuza alıp kasada pahalı ödemeyin
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Elektrikli otomobillerin şarj ücretine yüzde 130'a varan zam

Benzin, motorin, oto gaz derken bir zam da elektrikli otomobillerin şarj hizmetlerine geldi. Firmalar yılbaşında elektriğe gelen zammın ardından fiyat artışına gitti. Böylece elektrikli otomobillerin bataryalarını şarj istasyonlarında doldurmanın maliyeti yüzde 130'a varan oranlarda arttı.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 04 Ocak 2022 19:07
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Benzinli, dizel veya LGP'li araç sahiplerine birbiri ardına gelen zam haberlerinden sonra elektrikli araç sahiplerine de kötü bir haber geldi. Elektrikli otomobillere şarj hizmeti veren kuruluşlar fiyat tariflerini güncelledi.

Yurtdışında çevreye duyarlılık, konforlu sürüş ve düşük yakıt maliyeti gibi sebeplerden tercih edilen elektrikli araçlar, Türkiye'de yüksek fiyatları ve fahiş Özel Tüketim Vergisi gibi uygulamalar nedeniyle çok fazla tercih edilemezken, bu araçları kullananlar için yeni bir maliyet kalemi daha geldi.

ELEKTRİĞE BÜYÜK ZAM

31 Aralık gecesi elektrik tarifelerinde tüm tüketici grupları için vergi ve fonlar dahil olmak üzere zam yapılması elektrikli araç sahiplerinin şarj maliyetlerini büyük oranda artırdı.

Yeni zamlarla elektrik tarifelerinde mesken, sanayi ve ticarethane abone grupları için vergi ve fonlar dahil ortalama yüzde 52 ile yüzde 130 arasında değişen oranlarda artışa gidildi. Bu zamlarla birlikte elektrikli şarj istasyonu işleten kuruluşlar da tarifelerine zam yaptı.

Sözcü'de yer alan habere göre, elektrikli araçlarını şarj etmek isteyenlerin maliyeti güç ve şarj tipine göre yüzde 109'dan yüzde 130'a kadar arttı.

GÜNCEL FİYATLAR

Yaygın bir elektrikli şarj hizmeti veren kuruluşun fiyat tarifelerinden yapılan derlemeye göre, AC Tip 2 soketler için 7.4 kW'a kadar olan şarj hizmeti dakika başı 25 kuruştan 55 kuruşa çıkarken 50 kW'a kadar olan DC CCS ve CHAdeMO soketler için şarj maliyeti dakika başı 1,7TL'den 3,9 TL'ye çıktı.

Tesla model 3 gibi elektrikli araç camiasında yaygın olarak bilinen modellerde şarj maliyeti ise ortalama yüzde 127 artış gösterdi.

ŞARJ ÜCRETİNDE BÜYÜK ARTIŞ

Bataryasını hızlı bir şekilde şarj etmek isteyen sürücülerin şarj maliyeti ise daha da arttı. Buna göre Bir Tesla Model 3'ü en ucuz şekilde yüzde 80'e kadar şarj etmek için eskiden 72 TL gerekirken şu anda sürücülerin 30 dakikalık şarj hizmeti için 177 TL ödenmesi gerekecek. Bir Hyndai Kona'nın ise yüzde 80'lik şarj maliyeti 114 TL'den 260 TL'ye çıktı. Bir Porche Taycan'ı şarj etmek isteyen bir sürücünün maliyeti ise 122,5 TL'den 276,5 TL'ye çıktı.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Memur ve emekliye ek zam teklifi Meclis'e sunuldu
Memur ve emekliye ek zam teklifi Meclis'e sunuldu
Fiyat İstikrarı Komitesi ikinci kez toplandı
Fiyat İstikrarı Komitesi ikinci kez toplandı
ÇAYKUR'dan 2021'de rekor kuru çay satışı
ÇAYKUR'dan 2021'de rekor kuru çay satışı
Uzmanından 2022 için 'TL' öngörüsü
Uzmanından 2022 için 'TL' öngörüsü
Yerli otomobilin sedan modeli görücüye çıkıyor
Yerli otomobilin sedan modeli görücüye çıkıyor
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı'ndan Bakan Özer'e ziyaret
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı'ndan Bakan Özer'e ziyaret

Bu Habere Tepkiniz

Araştırma görevlisi alımında 'şahsen' başvuru neden dayatılır?
Araştırma görevlisi alımında 'şahsen' başvuru neden dayatılır?
Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim elemanı alımında şahsen başvuru dayatmasını kaldırmalı!
Sözleşmeli personel esaslarında günü kurtaran düzenlemeler yapılmaya devam ediliyor
Sözleşmeli personel esaslarında günü kurtaran düzenlemeler yapılmaya devam ediliyor
Cumhurbaşkanlığı, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yeni personel yönetimine uygun düzenlemeler yapıldı!
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
300 kadro ve pozisyon özelinde, 2022 Ocak ayı net maaş ve ücretleri
300 kadro ve pozisyon özelinde, 2022 Ocak ayı net maaş ve ücretleri
Memur, sözleşmeli personel, akademik personel ve memur emeklilerinin 2022 yılı Ocak ayı zamlı maaşlarını görmek için tıklayınız.
'Yaş haddinden' emekli olma nedir? Kriterleri nelerdir?
'Yaş haddinden' emekli olma nedir? Kriterleri nelerdir?
5510 sayılı Kanun'a tabi memurlarda yaş haddi nasıldır? Yaş haddi nedeniyle emeklilik nasıl kazanılmaktadır?
Asgari ücretin vergi dışı bırakılması sendika gelirlerini vuracak!
Asgari ücretin vergi dışı bırakılması sendika gelirlerini vuracak!
Yeni asgari ücret ile sendika gelirleri yüzde 50 oranında azalacak
Erdoğan memur maaşlarına yapılan ek zammı açıkladı
Erdoğan memur maaşlarına yapılan ek zammı açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan; 'Memurların yüzde 5'lik artışını yüzde 7.5 olarak uygulama kararı aldık. Böylece memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30.5'a çıkardık.' dedi.
Ocak sonrası emekli olacak kamu personeline ödenecek tazminat tutarı ne kadar oldu?
Ocak sonrası emekli olacak kamu personeline ödenecek tazminat tutarı ne kadar oldu?
Açıklanan Aralık ayı enflasyon rakamlarına göre memurların maaşlarına uygulanacak enflasyon zammı da yüzde 22,47 oldu.
Memurların alacağı enflasyon farkı netleşti
Memurların alacağı enflasyon farkı netleşti
2021 yılının ikinci altı ayı için memurlar yüzde 3 zam almıştı. Açıklanan Aralık ayı enflasyon rakamlarına göre memurların maaşlarına uygulanacak enflasyon zammı da yüzde 22,47 oldu.
Danıştay'dan sosyologlara kötü haber! Hukuka uygun bulundu
Danıştay'dan sosyologlara kötü haber! Hukuka uygun bulundu
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda sosyolog unvanına yer verilmemesi sebebiyle ek düzenleme bulunduğu iddiasıyla açılan davada verilen red kararını onadı.
Memur 'cezai mahiyette' olmamak üzere 'yazılı' olarak uyarılabilir mi?
Memur 'cezai mahiyette' olmamak üzere 'yazılı' olarak uyarılabilir mi?
Danıştay 12. Dairesi, 'cezai mahiyette olmamak üzere yazı ile ikaz edilmeye' şeklinde bir düzenleme bulunmadığı gerekçesi ile işlemi iptal eden mahkeme kararını onadı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Harran Üniversitesi öğrencilerinden 'bütünleme sınavı' protestosu
Harran Üniversitesi öğrencilerinden 'bütünleme sınavı' protestosu
Şanlıurfa’da, Harran Üniversitesi'nde öğrenim gören bir grup öğrenci, senatonun aldığı kararla bütünleme sınavlarının kaldırılmasını protesto etti. Öğrencilerle görüşen Rektör Prof. Dr. Sabri Çelik ise kararı iptal etmeyeceklerini söyledi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 35 uzman yardımcısı alacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 35 uzman yardımcısı alacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 35 uzman yardımcısı alacak.
YouTuber'lar ayda ne kadar kazanıyor?
YouTuber'lar ayda ne kadar kazanıyor?
Değişen teknolojiler ve yeni medya platformları sayesinde artık herkes kendi içeriğini üretebiliyor ve paylaşabiliyor. Bu platformlardan biri olan YouTube'da ise içerik üreticilerinin kazandıkları miktarlar 100 bin dolarlara kadar çıkabiliyor.