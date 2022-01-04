Ataması yapılan 23 yaşındaki hemşire kayıplara karıştı

Özel okul ücretlerine yapılacak zam oranı belli oldu
Özel okul ücretlerine yapılacak zam oranı belli oldu
Memur ve emekliye ek zam teklifi Meclis'e sunuldu
Memur ve emekliye ek zam teklifi Meclis'e sunuldu
Vaka sayıları 55 bine yaklaştı
Vaka sayıları 55 bine yaklaştı
Fiyat İstikrarı Komitesi ikinci kez toplandı
Fiyat İstikrarı Komitesi ikinci kez toplandı
MB, 19 yılın en yüksek enflasyonu için ne dedi?
MB, 19 yılın en yüksek enflasyonu için ne dedi?
Erdoğan açıkladı, Bakan Varank paketin detaylarını paylaştı
Erdoğan açıkladı, Bakan Varank paketin detaylarını paylaştı
Kamu işçilerinin Ocak ayı zam oranı belli oldu!
Kamu işçilerinin Ocak ayı zam oranı belli oldu!
Mesleki eğitimdeki yenilikler öğrencilere erken yaşta iş olanağı sunuyor
Mesleki eğitimdeki yenilikler öğrencilere erken yaşta iş olanağı sunuyor
Milletvekili emekli maaşı son 3 yılda ne kadar arttı?
Milletvekili emekli maaşı son 3 yılda ne kadar arttı?
Türkiye'nin üçüncü kadın il sağlık müdürü görevi devraldı
Türkiye'nin üçüncü kadın il sağlık müdürü görevi devraldı
Erdoğan: Kurdaki gibi enflasyondaki köpüğü de alacağız
Erdoğan: Kurdaki gibi enflasyondaki köpüğü de alacağız
Erdoğan'ın emekli maaşı açıklaması sonrası AK Parti harekete geçti!
Erdoğan'ın emekli maaşı açıklaması sonrası AK Parti harekete geçti!
MEB Eski Bakanı Selçuk'tan 'mülakat puanlaması' iddialarına yanıt
MEB Eski Bakanı Selçuk'tan 'mülakat puanlaması' iddialarına yanıt
Memur emeklilerine yapılan alt sınır aylık tutarı ne kadar oldu?
Memur emeklilerine yapılan alt sınır aylık tutarı ne kadar oldu?
Meslek liselerinden tarihi rekor... Bakan Özer açıkladı
Meslek liselerinden tarihi rekor... Bakan Özer açıkladı
Usulsüz tutuklama sevki yazısına Hakim'den 'savcı eğitim alsın' yazısı
Usulsüz tutuklama sevki yazısına Hakim'den 'savcı eğitim alsın' yazısı
2022 yılı kıdem tazminatı tavanı belli oldu
2022 yılı kıdem tazminatı tavanı belli oldu
Bilim Kurulu Üyesi Şener'den şubat ayı için ürküten uyarı
Bilim Kurulu Üyesi Şener'den şubat ayı için ürküten uyarı
İçişleri'nden İBB teftişi açıklaması: 8 müfettiş görevlendirildi
İçişleri'nden İBB teftişi açıklaması: 8 müfettiş görevlendirildi
Bahçeli'den İBB'ye teftiş açıklaması: Suç sabitse makam işgal edilmemeli
Bahçeli'den İBB'ye teftiş açıklaması: Suç sabitse makam işgal edilmemeli
Bakan Nebati duyurdu: TL'nin cazibesi için yeni araçlar geliyor!
Bakan Nebati duyurdu: TL'nin cazibesi için yeni araçlar geliyor!
Uzaktan çalışmaya geçin şubata kadar kimseyle görüşmeyin!
Uzaktan çalışmaya geçin şubata kadar kimseyle görüşmeyin!
'Size de kurumunuza da başlarım!' dedi, Yargıtay: Suç değil
'Size de kurumunuza da başlarım!' dedi, Yargıtay: Suç değil
12'si aktif görevde 16 adliye çalışanına FETÖ operasyonu
12'si aktif görevde 16 adliye çalışanına FETÖ operasyonu
40 ilde FETÖ operasyonu: 99 gözaltı kararı
40 ilde FETÖ operasyonu: 99 gözaltı kararı
Memur-Sen'den zam açıklamsı: Zam ateşi alır ama közü söndürmez
Memur-Sen'den zam açıklamsı: Zam ateşi alır ama közü söndürmez
Emekli ve memur maaşları ne kadar oldu?
Emekli ve memur maaşları ne kadar oldu?
Erdoğan'dan gençlere istihdam müjdesi: Yeni mezuna iş kapısı açacak
Erdoğan'dan gençlere istihdam müjdesi: Yeni mezuna iş kapısı açacak
Ankara'da dolmuş ücretlerine zam!
Ankara'da dolmuş ücretlerine zam!
Reyonlardan ucuza alıp kasada pahalı ödemeyin
Reyonlardan ucuza alıp kasada pahalı ödemeyin
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Ataması yapılan 23 yaşındaki hemşire kayıplara karıştı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, arkadaşlarıyla buluşmak için evden ayrılan hemşire Batuhan Yiğit'ten (23) 5 gündür haber alınamıyor. Yiğit'ten haber alamayan yakınları, hayatından endişe ettiklerini belirtip, yetkililerden veya görenlerden yardım istedi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 04 Ocak 2022 20:28
Yazdır
Ataması yapılan 23 yaşındaki hemşire kayıplara karıştı

Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü'nden bu yıl mezun olan hemşire Batuhan Yiğit, geçen 30 Aralık'ta öğle saatlerinde Karşıyaka Mahallesi'nde ailesiyle yaşadığı evden arkadaşlarıyla buluşacağını söyleyerek çıktı. Yiğit, akşam eve dönmedi.

Telefonuna da cevap vermeyen Yiğit'in gidebileceği yerlere bakan yakınları kendisine ulaşamayınca, polise gidip, kayıp başvurusunda bulundu.

Kardeşi Batuhan'dan 5 gündür haber alamadıklarını belirten Buket Yiğit, hayatından endişe ettiklerini söyledi. Pamukkale Üniversitesi'nden bu yıl mezun olan kardeşi Batuhan'ın 25 Aralık'ta İstanbul'a Üsküdar'daki bir hastaneye atandığını belirten Buket Yiğit, "İlk görev yeri olacaktı. Ailesinden ayrılacağı için üzgün olduğunu arkadaşlarına iletti. Başka şehirde yaşamak istiyordu. Evden, arkadaşlarıma gidiyorum diye çıktı. Kendisinden bir daha haber alamadık. Perişan durumdayız. Yetkililerden yardım istiyoruz. Kardeşimi gören ya da yerini bilenlerden en yakın polis merkezine bildirmelerini istiyoruz" dedi.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Emekli astsubay, 'park' kavgasında komşusunu öldürdü
Emekli astsubay, 'park' kavgasında komşusunu öldürdü
Kantin işletmecisi öğrencileri taciz etti iddiasına soruşturma
Kantin işletmecisi öğrencileri taciz etti iddiasına soruşturma
94 yaşındaki dede, torununu tüfekle vurarak öldürdü
94 yaşındaki dede, torununu tüfekle vurarak öldürdü
Çiftçinin 250 bin lirası telefonla dolandırıldı
Çiftçinin 250 bin lirası telefonla dolandırıldı
Bıçaklı kavganın izini süren polis, iki cinayeti aydınlattı
Bıçaklı kavganın izini süren polis, iki cinayeti aydınlattı
72 yaşındaki aday, ehliyet sınavında kopya düzeneğiyle yakalandı
72 yaşındaki aday, ehliyet sınavında kopya düzeneğiyle yakalandı

Bu Habere Tepkiniz

Araştırma görevlisi alımında 'şahsen' başvuru neden dayatılır?

Araştırma görevlisi alımında 'şahsen' başvuru neden dayatılır?

Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim elemanı alımında şahsen başvuru dayatmasını kaldırmalı!
Sözleşmeli personel esaslarında günü kurtaran düzenlemeler yapılmaya devam ediliyor

Sözleşmeli personel esaslarında günü kurtaran düzenlemeler yapılmaya devam ediliyor

Cumhurbaşkanlığı, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yeni personel yönetimine uygun düzenlemeler yapıldı!
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
300 kadro ve pozisyon özelinde, 2022 Ocak ayı net maaş ve ücretleri

300 kadro ve pozisyon özelinde, 2022 Ocak ayı net maaş ve ücretleri

Memur, sözleşmeli personel, akademik personel ve memur emeklilerinin 2022 yılı Ocak ayı zamlı maaşlarını görmek için tıklayınız.
'Yaş haddinden' emekli olma nedir? Kriterleri nelerdir?

'Yaş haddinden' emekli olma nedir? Kriterleri nelerdir?

5510 sayılı Kanun'a tabi memurlarda yaş haddi nasıldır? Yaş haddi nedeniyle emeklilik nasıl kazanılmaktadır?
Asgari ücretin vergi dışı bırakılması sendika gelirlerini vuracak!

Asgari ücretin vergi dışı bırakılması sendika gelirlerini vuracak!

Yeni asgari ücret ile sendika gelirleri yüzde 50 oranında azalacak
Erdoğan memur maaşlarına yapılan ek zammı açıkladı

Erdoğan memur maaşlarına yapılan ek zammı açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan; 'Memurların yüzde 5'lik artışını yüzde 7.5 olarak uygulama kararı aldık. Böylece memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30.5'a çıkardık.' dedi.
Ocak sonrası emekli olacak kamu personeline ödenecek tazminat tutarı ne kadar oldu?

Ocak sonrası emekli olacak kamu personeline ödenecek tazminat tutarı ne kadar oldu?

Açıklanan Aralık ayı enflasyon rakamlarına göre memurların maaşlarına uygulanacak enflasyon zammı da yüzde 22,47 oldu.
Memurların alacağı enflasyon farkı netleşti

Memurların alacağı enflasyon farkı netleşti

2021 yılının ikinci altı ayı için memurlar yüzde 3 zam almıştı. Açıklanan Aralık ayı enflasyon rakamlarına göre memurların maaşlarına uygulanacak enflasyon zammı da yüzde 22,47 oldu.
Danıştay'dan sosyologlara kötü haber! Hukuka uygun bulundu

Danıştay'dan sosyologlara kötü haber! Hukuka uygun bulundu

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda sosyolog unvanına yer verilmemesi sebebiyle ek düzenleme bulunduğu iddiasıyla açılan davada verilen red kararını onadı.
Memur 'cezai mahiyette' olmamak üzere 'yazılı' olarak uyarılabilir mi?

Memur 'cezai mahiyette' olmamak üzere 'yazılı' olarak uyarılabilir mi?

Danıştay 12. Dairesi, 'cezai mahiyette olmamak üzere yazı ile ikaz edilmeye' şeklinde bir düzenleme bulunmadığı gerekçesi ile işlemi iptal eden mahkeme kararını onadı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Harran Üniversitesi öğrencilerinden 'bütünleme sınavı' protestosu

Harran Üniversitesi öğrencilerinden 'bütünleme sınavı' protestosu

Şanlıurfa’da, Harran Üniversitesi'nde öğrenim gören bir grup öğrenci, senatonun aldığı kararla bütünleme sınavlarının kaldırılmasını protesto etti. Öğrencilerle görüşen Rektör Prof. Dr. Sabri Çelik ise kararı iptal etmeyeceklerini söyledi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 35 uzman yardımcısı alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 35 uzman yardımcısı alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 35 uzman yardımcısı alacak.
YouTuber'lar ayda ne kadar kazanıyor?

YouTuber'lar ayda ne kadar kazanıyor?

Değişen teknolojiler ve yeni medya platformları sayesinde artık herkes kendi içeriğini üretebiliyor ve paylaşabiliyor. Bu platformlardan biri olan YouTube'da ise içerik üreticilerinin kazandıkları miktarlar 100 bin dolarlara kadar çıkabiliyor.