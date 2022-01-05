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Stokçuya 2 milyon TL'ye kadar para cezası yolda

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanan teklife göre, stokçuluk yapanlara 100 bin TL'den 2 milyon TL'ye kadar idari para cezası verilebilecek.

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 05 Ocak 2022 08:06
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Stokçuya 2 milyon TL'ye kadar para cezası yolda

Stokçuluğa karşı caydırıcılığın artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'na geldi. Görüşülmeye başlanan teklife göre, üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından piyasada darlık oluşturucu, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunanlara 100 bin TL'den 2 milyon TL'ye kadar idari para cezası verilebilecek. Görüşmelerin bu hafta tamamlanarak stokçuluk yasasının çıkması bekleniyor.

Teklif, geçtiğimiz ay TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda kabul edilmişti. Komisyon Başkanı Ziya Altunyaldız gazetemize şu değerlendirmede bulunmuştu: "Stokçuluk yapanlar için para cezasını 100 bin TL ile 2 milyon TL olacak şekilde artırdık. Piyasanın işleyişini bozacak tedbirleri hem Meclis hem de Bakanlıklar olarak almaya devam edeceğiz. Bu düzenleme, iyi niyetli olmayan, haksız kazanç elde etmek isteyen ve tedarik zincirini tıkamak isteyen kişilere dönük yapıldı."

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