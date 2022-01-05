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Metaverse'de sanal arsalar kapış kapış: Metrekaresi 4 bin dolar!

Metaverse sanal evreninde arsa satışları artarken, platformda ikinci el piyasası bile oluştu. Metaverse'de 15 bini İstanbul'da olmak üzere Türkiye'de de 30 bin arsa satıldı. Platformlarda arsaların metrekaresi 4 bin dolardan başlıyor. İstiklal ve Moda en çok rağbet gören yerler. Uzmanlar, yasal bir düzenleme olmadığı için mağduriyetlere karşı uyarıyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 05 Ocak 2022 08:14
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Metaverse'de sanal arsalar kapış kapış: Metrekaresi 4 bin dolar!

Metaverse, dijitalleşen dünyanın sanal evreni olarak ortaya çıkıyor. Toplum tarafından merak konusu olan sanal evrene ilgi her geçen gün artıyor. Metaverse evrenine giriş yapmış kullanıcılar, buradaki arsaların ileride çok değerleneceğini düşünerek yatırım yapmaya başladı. Hatta bu platformlarda şu an arsalar yok satıyor.

İSTANBUL'DA 15 BİN ARSA SATILDI

Türkiye'de 30 bin, İstanbul'da 15 bin parsel satıldı. Stadyum, saray, cami, köprü gibi sembol alanlar çoktan tükendi. Çok sayıda arsa satışı yapan platform olsa da en yaygınları Decentraland, Sandbox , Axie ınfınıty, OVR ve Nextearth. Arsa alış satışları kripto paralarla yapılıyor. Aynı arsanın her ayrı platformda ayrı bir sahibi olabiliyor. Bu arsaların değeri, platformların popülerliğine göre değişkenlik gösteriyor.

5 MİLYON DOLARA BİLE VAR

Decentraland gerçek haritayı parselleyerek satış yapıyor. Çizimlerin kaliteli olduğu ve birçok oyun faaliyeti bulunduğu için platform diğer uygulamalara göre daha fazla tercih ediliyor. Arsaların metrekare fiyatı 4 bin dolar olarak satışa sunuluyor.

4 parselden oluşan arsa 500 bin dolar, işlek olan bir yerde arsa fiyatları ise 5 milyon dolara kadar satılabiliyor. Bu platformda ikinci el satışları da başladı. Örneğin 27 Ocak'ta 2 milyon dolara arsa satın alan kişi, arsayı 5 milyon dolara satışa sundu. Platform aynı zamanda 9 milyar dolarlık bir kripto para varlığına sahip.

FİYATLAR PLATFORMA GÖRE DEĞİŞİYOR

İlgi gören bir diğer platform ise Sandbox. Bu platform ise gerçek harita değil kendi oluşturduğu harita üzerinden arsa satıyor. Daha çok oyun şirketleri ve oyun tutkunları tarafından tercih edilen platformda, satış yapılan yerlere göre fiyatlar değişiyor.

1 parselin fiyatı 12 bin dolar ile 10 milyon dolar arasında değişiyor. Ünlü ayakkabı firmaları, popüler oyun siteleri de arsa aldı. Oyun sektöründe sanal projelerden bir diğeri de Axie Infinity, blokzinciri tabanlı savaş oyunu. Karakter satın alarak oyuna giriş yapılıyor.

Oyun 3 karakterle oynanıyor. Ve bu 3 karakter toplam 150 dolara satılıyor. Burada arsalar 13 bin dolara satılıyor. Bu zamana kadar da 2,5 milyon dolar değerinde arsa satışı gerçekleşti.

İstiklal ve Moda'da yer kalmadı!

  • OVR platformu ise, dünya haritasını 1.6 trilyon parsele böldüğü için arsa fiyatlarını makul fiyatlara satıyor. Bu platformdan arsa satın almak için açık arttırmaya girmek gerekiyor. Bu platformda en çok ilgiyi İstanbul görüyor. 200 liradan alıcısı olan arsaların toplam satışı 11 bini aştı. İstiklal Caddesi, Moda, Üsküdar gibi yerlerde arsalar tamamen satıldı. Next earth platformunda satılan arsalardan elde edilen toplam gelir 759 bin 302 dolara ulaştı. Taksim, Nişantaşı, Moda ve deniz kenarlarında arsalar satıldı. Kullanıcılardan biri moda sahilden 52 dolara aldığı arsayı 121 dolara satıyor.

Hukuki altyapısı yok

Hukukçular, satışları hızlanan sanal arsalarla ilgili yasal bir düzenleme olmadığı için mağduriyetler yaşana- bileceği konusunda uyarılarda buluyor. Metaverse evrenine, hukuki açıdan herhangi bir denetlemenin yapılamadığını söyleyen Avukat Ünsal Özmestik, "Bu konularla alakalı ileride mağdur olacak olan kişiler savcılığa gidip suç duyurusunda bulunabilir fakat sanal arsa satın alımı söz konusu olduğu için bu suç duyurusunun hukuki olarak sonuçlanması da zor. Şu an devletler beklemede, düzenlemelerin ileriki zamanlarda yapılması tahmin ediliyor" ifadelerini kullandı.

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