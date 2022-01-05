Altında hızlı düşüş düzeltme getirdi

Bloomberg HT'nin haberine göre; Altın fiyatları yükselen tahvil faizleriyle sert bir düşüş yaşadıktan sonra piyasaların düzeltmeye gitmesiyle kayıplarının bir kısmını sildi. Gram altın ise küresel altın fiyatları ve Dolar/TL 'deki yükselişle 780 TL'nin üzerine tırmandı. 10 yıl vadeli ABD Hazine tahvil faizi haftanın başında hızlı bir yükseliş kaydettikten sonra yüzde 1,64 seviyesinde yatay bir seyir izliyor. Fed Minneapolis Başkanı Neel Kashkari ise bu yıl iki faiz artırımı beklediğini belirtti.



Oanda Kıdemli Piyasa Analisti Edward Moya ise altının fiyatlanmasında ilk başta piyasaların gereğinden fazla agresif davrandığını belirterek "ABD ekonomisi hala güçlü ve tahvil faizleri artarken bile altın fiyatları zayıflayan dolardan destek bulabilir" dedi.

ALTIN BOĞA PİYASASINA HAZIRLANIYOR



Bloomberg Intelligence Analisti Mike McGlone ise hisse piyasalarının sendelemeye başlamasından sonra altın fiyatlarının yükselişe geçeceğini belirterek "Altın konsolide olarak boğa piyasasına hazırlanıyor" dedi. Güvenli liman altın merkez bankalarının salgın dönemi parasal teşviklerini azaltmaya başlamasıyla 2021'i son 6 senedeki en kötü performanslarından biriyle kapattı. En son 2015'te yılı yüzde 10 civarında düşüşle kapatan değerli metal, yatırımcısına 2021'de yüzde 3,64 kaybettirdi.

ONS ALTIN FİYATI



Ons altın, yılın son iki gününde kademeli bir şekilde yükseldikten sonra 2021'i 1.829 dolar ile 6 haftanın zirvesinde kapattı. Yeni yılın ilk işlem gününde 30 dolara yakın düşüş kaydettikten sonra yatay seyreden ons altın, fiyatlamalarda yaşanan düzeltme sonrasında 1.814 dolar civarında bulunuyor.

GRAM ALTIN FİYATI



Geçen haftaya 638 TL'den başlayan gram altın, dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki yükselişle haftayı 783 TL civarında kapatmıştı. Hafta başında gerileyen gram altın, dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki yükselişle yeniden 784 TL civarında işlem görüyor.