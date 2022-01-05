Bilim Kurulu toplandı: Gündem Omicron ve yerli aşı
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.30'da Bakan Koca başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası yazılı açıklama yapılacak.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 05 Ocak 2022 18:18
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında videokonferans yöntemiyle saat 17.30'da toplandı.
Toplantının ardından ardından yazılı açıklama yapılacak.
Toplantının gündeminde Omicron varyantı olacak.
Ayrıca son vaka tablosu, acil kullanım onayı aşamasındaki yerli aşı TURKOVAC ve koronavirüs ilacıyla ilgili çalışmalar da değerlendirilecek.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız