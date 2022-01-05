Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı harekat bölgelerinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Ocak 2022 10:31
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG'li terörist, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız