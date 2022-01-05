Süleymanpaşa Belediyesinde memurlara yüzde 120 zam

Süleymanpaşa Belediyesi toplantı salonunda düzenlenen törene Genel Başkan Levent Uslu, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ve Süleymanpaşa Belediyesinde görevli çok sayıda memur katıldı.

Bem-Bir-Sen'in 6. Dönem Toplu Sözleşmede elde ettiği en önemli kazanımlardan olan sosyal denge tazminatı oranının yüzde % 120'ye çıkarılmasının akabinde tavan orandan Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı.

Sözleşmenin hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulunan Genel Başkan Levent Uslu, "Bem-Bir-Sen olarak bugün burada Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ile Memurlarımızın daha huzurlu olabilmeleri, refah seviyelerini artırabilmeleri adına bu Sosyal Denge Sözleşmesini akdettik. Başkanımız her zaman emekçinin yanında. Belediye başkanımız emekçilere bir iltifat gösteriyor. Biz Memurlar olarak yapmamız gereken marifetimizi daha da artırarak, hizmetimize en güzel şekilde götürmektir. Başkan icraatlarıyla çalışanların gönlünü alarak, bir gönül belediyeciliği örneği sergilemiştir. Sözleşmemizin hayırlara vesile olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ise, "Birlik, beraberlik içerisinde çalışmak ve başarıyı yakalamak adına akdettiğimiz Sosyal Denge Sözleşmemizin hayırlı olmasını diliyorum. Biz her zaman çalışan kardeşlerimizin hakkını vermekten yana olduk. Genel Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bem-Bir-Sen ile birlikte güzel çalışmalar yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.