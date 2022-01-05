Cem Küçük: Hükümeti destekleyen vatandaşlar da moralman yıkıldılar

Türkiye gazetesi yazarı Küçük, bugünkü yazısında, TGRT Haber'de sunduğu programda, izleyicilerden AK Parti'nin ekonomi politikasına yönelik olumsuz mesajlar aldığını belirtti.

Küçük, yazısında, 'AK Parti tam kanayan yarayı durduruyor. Ama sonra kanama tekrar başlıyor. Tam oldu derken bir yerden açık veriliyor. Bu ikilem hali, bu sürüncemede kalma pek iyi değil. Herkes ekonomiyle yatıp ekonomiyle kalkıyor. Şu an için ikinci bir gündem yok. AK Parti sokağa iyi bakmalı. 2021 Ağustos'undan beri sıkıntı var. Ekonomide tam kontrol hala sağlanamadı'değerlendirmesinde bulundu.

Küçük, yazısına şöyle devam etti:Bizler dünyada olup biteni görüyoruz. Sokaklar da görüyor. Enerji maliyetleri arttı. Lojistik arttı. Enflasyon birçok yerde var. Pandeminin getirdiği zorluklar ve sıkıntıların herkes farkında. İnsanlar market, gıda, ulaşım vb. fiyatlarının artmasını normal görmüyor ama "hükümet gelirleri artırır" diye bekliyor.