Türkmenistan uyruklu bakıcının ölümünde savcı tüm sanıklara müebbet istedi

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar İpek A, Fatma M. ve Büşra M. ile avukatları katıldı.

Duruşmada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, sanıkların olay günü iştirak halinde maktulü darbedip, kasten camdan aşağı attıkları değerlendirilerek, tüm sanıkların "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmaları ve hükümle birlikte tutuklanmaları talep edildi.

Sanıklar ve avukatları, mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklara ve avukatlarına mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için süre vererek, duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Büyükçekmece'de 18 Eylül 2019'da saat 21.50'de Muhabbat Meremglyyeva'nın balkondan düşerek hayatını kaybettiği belirtiliyor.

İddianamede, maktulün sanık İpek A'nın yanında olay tarihinden yaklaşık 2 ay önce çocuk bakıcısı olarak işe başladığı, İpek A'nın çocuğunun işitme engelli olduğu ve 8 bin lira değerindeki işitme cihazının çalındığı, bundan dolayı maktulden şüphelenerek diğer sanıkları arayıp dairesine davet ettiği ifade ediliyor.

Sanıklar ile maktul arasında arbede yaşandığı, İpek A'nın polisi aradığı sırada maktulün yatak odası penceresinden kendisini atarak düştüğü şeklindeki beyanlarının, olayın oluş şekli ve hayatın olağan akışına uygun düşmeyeceği belirtilen iddianamede, sanıkların maktulü kendi usullerince sorguya çektikleri aktarılıyor.

Maktulün kendisini yatak odasının penceresinden atmasını gerektirecek herhangi bir sebep bulunmadığı aktarılan iddianamede, sanıklar Ülkü Ç, İpek A, Büşra M, Fatma M. ve Burcu K. hakkında "iştirak halinde kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası isteniyor.