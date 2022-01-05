Antalya'da patlıcanın fiyatı 20 lira oldu

Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla fiyatı en çok artan ürün patlıcan olurken, fiyatı en çok azalan ürün ise karnabahar oldu. Semt pazarlarında patlıcan 20 liradan, karnabahar ise 6 liradan satılıyor.

Pazarcılar, patlıcan fiyatlarının yüksek olmasını geçtiğimiz hafta Antalya'da yaşanan fırtınadan kaynaklı olduğunu belirtiyor, karnabahar fiyatlarının da mevsiminde yetiştiğinden dolayı ucuz olduğunu söylüyorlar.

"FIRTINADAN DOLAYI PATLICAN FİYATLARI ARTTI"

Patlıcanın yazın yetiştiğini söyleyen pazarcı Akif Erişkin, "Patlıcan kış mevsiminde serada yetişiyor. Bundan dolayı patlıcan biraz pahalı, şu anda 20 liradan satılıyor.

Sel veya yağmur olduğunda fiyatlarda etkileniyor. Geçen hafta Antalya'da gerçekleşen fırtınadan dolayı da patlıcan fiyatları arttı, geçen ay 15 liradan satılıyordu. Karnabahar ise kış mevsiminde yetişiyor, bol miktarda bulunuyor. Şu anda fiyatı 6 lira" dedi.

Patlıcanın kışın yetişmediği için fiyatlarına yansıdığını belirten pazarcı Fevzi Taka, "Antalya'da yaşanan fırtına patlıcan fiyatlarını etkiledi. Şu anda patlıcan 20 liradan satılıyor. Karnabahar da mevsimi olduğu için ucuz. Şu anda 6 liradan satılıyor" ifadelerini kullandı.

"SONBAHAR VE KIŞIN ÜRÜNLER DAHA PAHALI"

Tek seranın Antalya'da bulunduğunu söyleyen pazarcı Erhan Cıdacı, "Hava şartlarından dolayı patlıcan serada yetişiyor. Antalya'dan yazın çok fazla ürün geliyor ancak kışın çok fazla araç gelemediği için ürünler azalıyor. Genelde sonbahar ve kış aylarında ürünler pahalıdır. Şu anda patlıcan 20 liradan satılıyor" diye konuştu.