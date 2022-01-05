Tartıştığı annesini bıçaklayarak öldüren kız çocuğu tutuklandı

Ulucami Mahallesi'nde annesiyle yaşayan M.N.S. (17), henüz bilinmeyen nedenle annesi N.S. (40) ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada M.N.S. annesini evde bulunan bıçakla yaraladı.

M.N.S, olayın ardından kardeşi E.S'yi (15) arayarak durumu haber verdi.

Kontrol etmek üzere geldiği evde annesini yerde hareketsiz yatarken bulan E.S, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan anne, ambulansla kaldırıldığı Osmancık Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

N.S'nin cenazesi otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan ilk incelemede N.S'nin boğazında kablo izleri olduğu da belirlendi.

N.S'nin cenazesi, otopsinin ardından Osmancık Asri Mezarlığı'nda, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Gözaltına alınan M.N.S. emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi.

Buradaki ifadesinde annesini öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenilen M.N.S, tutuklandı.

Olayda yaşamını yitiren anne N.S'nin günlük ev temizliği işlerine gittiği, yaklaşık 2 yıldır eşi K.S. ile ayrı yaşadığı ve 4 çocuğu olduğu, kızı M.N.S'nin de kısa süre önce ilçedeki bir kuaför salonunda çalışmaya başladığı öğrenildi.