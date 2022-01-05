Bingöl'de ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Bingöl'ün Solhan ilçesinde ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Ocak 2022 13:16
Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 13 AAD 017 plakalı ambulans ile 45 AFU 984 plakalı otomobil Boğlan Bulvarı'nda çarpıştı.
Ambulansta bulunan 3 sağlık çalışanı ve otomobildeki iki kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Solhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız