Üniversiteli Zeynep, beyin kanamasından hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Sinop Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Zeynep Dilara Ellialtı, yaklaşık iki hafta önce beyin kanaması geçirdi. 112 sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan genç kız burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Ellialtı, iki hafta süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Konu ile ilgili Sinop Üniversitesinden yapılan açıklamada, "Öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi.