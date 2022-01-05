Erdoğan ziyaret etti, mahalleye okul projesi başladı

Kazada 2 öğrenci hayatını kaybetti, Rektör gözyaşlarını tutamadı
Kazada 2 öğrenci hayatını kaybetti, Rektör gözyaşlarını tutamadı
'Pozitif vakaların karantina süresi 7 gün olarak belirlendi'
'Pozitif vakaların karantina süresi 7 gün olarak belirlendi'
Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi
Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi
Müfettişler, sıfır araçların stoklandığını belirledi
Müfettişler, sıfır araçların stoklandığını belirledi
Sendika ikramiyesinde 'yüzde 1'i uygulamayın' talimatı
Sendika ikramiyesinde 'yüzde 1'i uygulamayın' talimatı
Memur-Sen hesapladı: 2021'de açlık ve yoksulluk sınırı ne kadar oldu?
Memur-Sen hesapladı: 2021'de açlık ve yoksulluk sınırı ne kadar oldu?
'Katar Yatırım Otoritesi, yüzde 10 pay ile Borsa İstanbul'a ortak olacak'
'Katar Yatırım Otoritesi, yüzde 10 pay ile Borsa İstanbul'a ortak olacak'
Dar gelirli haneler için elektrik tüketim desteği artırıldı
Dar gelirli haneler için elektrik tüketim desteği artırıldı
Bakan Özer'den il milli eğitim ve okul müdürüne tepki: Siz ne iş yaparsınız?
Bakan Özer'den il milli eğitim ve okul müdürüne tepki: Siz ne iş yaparsınız?
ABD'de görücüye çıkıyor! İşte TOGG'un yeni modelinden ilk görüntü
ABD'de görücüye çıkıyor! İşte TOGG'un yeni modelinden ilk görüntü
Bu belediyede asgari ücret 5 bin 800 liraya çıkartıldı
Bu belediyede asgari ücret 5 bin 800 liraya çıkartıldı
Hamile çalışanına 'mobbing' uygulayan belediyeye 20 bin lira ceza
Hamile çalışanına 'mobbing' uygulayan belediyeye 20 bin lira ceza
Hastası tarafından bıçaklanan doktor istifa etti
Hastası tarafından bıçaklanan doktor istifa etti
Siyasi partilerin üye sayıları güncellendi
Siyasi partilerin üye sayıları güncellendi
Memur zam cetveline itiraz Danıştay'da son buldu
Memur zam cetveline itiraz Danıştay'da son buldu
Bakan Koca haftalık vaka tablosunu açıkladı
Bakan Koca haftalık vaka tablosunu açıkladı
Trafik kazası tespit tutanaklarına artık e-Devlet'ten ulaşılabilecek
Trafik kazası tespit tutanaklarına artık e-Devlet'ten ulaşılabilecek
Bakanlık yayımladı, zincir marketlere yeni zorunluluk getirildi
Bakanlık yayımladı, zincir marketlere yeni zorunluluk getirildi
Cem Küçük: Hükümeti destekleyen vatandaşlar da moralman yıkıldılar
Cem Küçük: Hükümeti destekleyen vatandaşlar da moralman yıkıldılar
Süleymanpaşa Belediyesinde memurlara yüzde 120 zam
Süleymanpaşa Belediyesinde memurlara yüzde 120 zam
Şirket aracına kesilen cezayı işçi öder mi? Yargıtay karar verdi
Şirket aracına kesilen cezayı işçi öder mi? Yargıtay karar verdi
Bakan Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması
Bakan Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması
İkinci el otomobillerde kilometre oyunu
İkinci el otomobillerde kilometre oyunu
Özel derste çocuklara taciz eden öğretmen serbest bırakıldı
Özel derste çocuklara taciz eden öğretmen serbest bırakıldı
Altında hızlı düşüş düzeltme getirdi
Altında hızlı düşüş düzeltme getirdi
Damacana su zamlanınca, arıtma cihazında satışlar patladı
Damacana su zamlanınca, arıtma cihazında satışlar patladı
5 Kamu kurumu 230 personel almak için ilana çıktı
5 Kamu kurumu 230 personel almak için ilana çıktı
Memur ve emekliye zam kanun teklifinin tam metni
Memur ve emekliye zam kanun teklifinin tam metni
Alanya açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem
Alanya açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem
Koronavirüs vakaları 2 haftada 2 kattan fazla arttı
Koronavirüs vakaları 2 haftada 2 kattan fazla arttı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Erdoğan ziyaret etti, mahalleye okul projesi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ziyaretinin ardından talimat verdi, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yer tespiti yaptı, Sarıyer Gümüşdere Mahallesi'nin yeni okulu için start verildi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 05 Ocak 2022 19:46
Yazdır
Erdoğan ziyaret etti, mahalleye okul projesi başladı

Mahalleye 20 derslikli ilk ve ortaokulla, 6 derslikli anaokulu yapılacak, okul 23 Nisan 2023'de açılacak. Tarım ve seracılıkla uğraşan mahalleli sakinleri ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konut alanı olan bir bölgenin tarım arazisine geçirilmesi sözünü de aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yılın ilk ziyaretini Sarıyer Kısırkaya ve Gümüşdere Mahallelerine yaptı. Erdoğan Gümüşdere'de bir kıraathaneye uğrayarak mahallenin sorunlarını dinledi. Gümüşdere sakinleri iki büyük sorununu iletti. Birisi 1952 yılında yapılan ilk ve ortaokul binası bir diğer sorun ise tarım ve seracılıkla ilgili arazilerdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya talimat vererek okul için ilk startı verdi. Vali Yerlikaya ertesi gün mahalleye giderek, okul yapılacak alanı tespit etti ve incelemelerde bulundu.

OKUL PROJESİ

Yapılan incelemelerin sonunda okul projesi için çalışmalar başladı. Okulun projesi 2 ay içinde tamamlanacak ve hemen ihalesi yapılacak. Projede 20 derslikli ilk ve ortaokul ile 6 derslikli anaokulu yer alacak. Okul, 23 Nisan 2023'de açılacak. Okul binası köyün hemen girişinde bulunan Milli Emlak'a ait 18 dönümlük araziye yapılacak.

TARIM ALANI

550 dönüm arazide tarım ve seracılıkla uğraşan mahallenin bir diğer sorunu ise yine bununla ilgili oldu. Söz konusu alanın yanında 70 dönümlük bir başka arazi bulunuyor. Bu alan imara açık olduğu için tarımla ilgili devlet desteklerinde yararlanılamıyordu. Konuyu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktaran mahalleli 70 dönümlük arazi için de tarım alanı sözü aldı.

"OKULUMUZUN YAPIMINI BAŞLATIYORUZ, TARİHİNİ DE ALDIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorunları anlatan Gümüşdere Mahallesi muhtarı Günay Yazıcı, "Sayın Cumhurbaşkanımıza sorunlarımızı anlattık. 1952 yılından kalma bir ilkokulumuz var ve ivedilikle köyümüzün bir ilkokula ihtiyacı olduğunu söyledik. O da hemen Sayın Valimizi aradı. Sorunun yerinde tespiti için Valimiz pazar günü buraya geldi. Okulumuzun yapımını başlatıyoruz, tarihini de aldık, Allah izin verirse 23 Nisan 2023 yılında okulumuz yapılmış olacak ve öğrencilerimiz eğitimi başlayacaklar. Cumhurbaşkanıma ben anlattım sorunları, ondan da Allah razı olsun sorunumuzu ivedilikle çözdü. Biz tarım bölgesiyiz, tarımla, seracılıkla uğraşıyoruz. Sera bölgemizde de ufak sorunlarımız vardı imar konusunda. Bunun da sözünü aldık. Konut alanındaki bir yerimizi tarım alanı yapacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın tarıma çok büyük desteği var. Ona minnettarız" şeklinde konuştu.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN KÖYE TEŞRİFLERİ BİR TESADÜF OLDU BİZİM İÇİN"

Mahalleli Hasan Bahçıvan, "Cumhurbaşkanımız ayağının tozuyla geldi, okulla ilgili isteğimizi olumlu gördüler, sağ olsunlar. Ondan sonra da Vali Bey geldi, incelemelerde bulundu, okulumuzun yerini keşfettiler, beğendiler ve yapılacağının taahhüdünü verdiler. Çok olumlu geçti, herkesten, devlet büyüklerimizden Allah razı olsun" diye konuştu.

Bir diğer mahalleli Ayhan Çelik ise "Cumhurbaşkanımızın köye teşrifleri bir tesadüf oldu bizim için. Biriken sorunlarımız vardı, ilgililerine aktarsak da çözümlerinde sorunlar ve gecikmeler oluyordu. Bu sorunlarımızı dile getirdik. Kendisi de bire bir ilgilendi. Umduğumuzun çok çok üstünde bir ilgi oldu. Bir devlet başkanına yakışır bir ziyaret, bizi çok memnun etti" dedi.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
'Pozitif vakaların karantina süresi 7 gün olarak belirlendi'
'Pozitif vakaların karantina süresi 7 gün olarak belirlendi'
Kahramanmaraş'ta ilkokul öğrencileri Mehmetçik için atkı ördü
Kahramanmaraş'ta ilkokul öğrencileri Mehmetçik için atkı ördü
Koronaya yenik düşen Tıp Teknisyeni, son yolculuğuna uğurlandı
Koronaya yenik düşen Tıp Teknisyeni, son yolculuğuna uğurlandı
Viral enfeksiyonlar 'mevsimsel' etkiyle arttı
Viral enfeksiyonlar 'mevsimsel' etkiyle arttı
Hastası tarafından bıçaklanan doktor istifa etti
Hastası tarafından bıçaklanan doktor istifa etti
Sigarayı bıraktı, biriktirdiği parayla 4 bin 500 öğrenciye yemek fişi dağıttı
Sigarayı bıraktı, biriktirdiği parayla 4 bin 500 öğrenciye yemek fişi dağıttı

Bu Habere Tepkiniz

POMEM kontenjanı 10 bine yükseltildi

POMEM kontenjanı 10 bine yükseltildi

Polis Akademisi Başkanlığı daha önce 8 bin olarak duyurulan POMEM kontenjanının 10 bin yükseltildiğini duyurdu.
Üç benzemez bölüm ve hatalı ALES muafiyeti kararı!

Üç benzemez bölüm ve hatalı ALES muafiyeti kararı!

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi tarafından ilan edilen öğretim görevlisi kadrosunda düzeltme yapılmalı!
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Maliye Bakanlığı'ndan memurlar için 'seyahat kartı' açıklaması

Maliye Bakanlığı'ndan memurlar için 'seyahat kartı' açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı, memurlara verilen seyahat kartının kimlere verilebileceğine dair ilgili birimlere yazı gönderdi.
2022 EKPSS tercih kılavuzu yayımlandı

2022 EKPSS tercih kılavuzu yayımlandı

ÖSYM'nin yaptığı açıklamaya göre: 2022-EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme için adaylar tercih alınacak.
Lisansüstü öğrenci alım ilanları merkezi bir sistem üzerinden takip edilmeli!

Lisansüstü öğrenci alım ilanları merkezi bir sistem üzerinden takip edilmeli!

Yükseköğretim kurumları tarafından güz ve bahar dönemlerinde ilan edilen lisansüstü öğrenci alım ilanları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılacak merkezi bir sistemden herkesin erişimine açılmalıdır!
Cami görevlilerine seviye tespit sınavı getirilmesi hukuka uygun mu?

Cami görevlilerine seviye tespit sınavı getirilmesi hukuka uygun mu?

Danıştay, cami görevlilerine seviye tespit sınavı getirilmesine hukuka uygun buldu
Sayıştay'dan YÖK'e kadrolara 'bir kişi başvuruyor' uyarısı!

Sayıştay'dan YÖK'e kadrolara 'bir kişi başvuruyor' uyarısı!

Sayıştay Başkanlığı, 2020 yılı Kurumsal Dış Denetim Raporunda üniversitelerdeki akademik kadrolara bir kişi başvuruyor uyarısında bulundu!
Araştırma görevlisi alımında 'şahsen' başvuru neden dayatılır?

Araştırma görevlisi alımında 'şahsen' başvuru neden dayatılır?

Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim elemanı alımında şahsen başvuru dayatmasını kaldırmalı!
Sözleşmeli personel esaslarında günü kurtaran düzenlemeler yapılmaya devam ediliyor

Sözleşmeli personel esaslarında günü kurtaran düzenlemeler yapılmaya devam ediliyor

Cumhurbaşkanlığı, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yeni personel yönetimine uygun düzenlemeler yapıldı!
300 kadro ve pozisyon özelinde, 2022 Ocak ayı net maaş ve ücretleri

300 kadro ve pozisyon özelinde, 2022 Ocak ayı net maaş ve ücretleri

Memur, sözleşmeli personel, akademik personel ve memur emeklilerinin 2022 yılı Ocak ayı zamlı maaşlarını görmek için tıklayınız.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Bakan Özer, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü ve okul müdürüne tepki gösterdi

Bakan Özer, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü ve okul müdürüne tepki gösterdi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Şanlıurfa'da ziyaret ettiği bir okuldaki eksikleri işaret ederek, İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt ve okul müdürüne “Siz ne iş yaparsınız ya? Para istediniz de para mı vermedik? Gezdirdiğiniz okul böyleyse gezdirmediğiniz okullar nasıl?” diyerek tepki gösterdi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 35 uzman yardımcısı alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 35 uzman yardımcısı alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 35 uzman yardımcısı alacak.
Elektrikli Mercedes'ten tek şarjla 1000 kilometre menzil

Elektrikli Mercedes'ten tek şarjla 1000 kilometre menzil

Mercedes-Benz yeni elektrikli modelini tanıttı: Tek şarjla 1000 kilometre menzil