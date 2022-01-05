Türkiye ve Ermenistan temsilcilerinin görüşme tarih açıklandı

Bakan Özer, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü ve okul müdürüne tepki gösterdi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Şanlıurfa'da ziyaret ettiği bir okuldaki eksikleri işaret ederek, İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt ve okul müdürüne “Siz ne iş yaparsınız ya? Para istediniz de para mı vermedik? Gezdirdiğiniz okul böyleyse gezdirmediğiniz okullar nasıl?” diyerek tepki gösterdi.