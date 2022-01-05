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Bakan Özer'in kameralar karşısında müdürleri fırçalaması ne kadar doğru?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in Urfa'daki Buhara Eğitim Kampüsü'nde bulunan Halilurrahman Ortaokulu'nu ziyareti sırasında İl Milli Eğitim Müdürü ile okul müdürünü kameralar karşısında fırçalaması çok büyük tepkilere yol açtı. Habere gelen yorumlarda da bu durum açıkça görülmektedir.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 05 Ocak 2022 22:16
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Bakan Özer, okul bahçesinde okul müdürüne, "Buraya bir basketbol sahası yapılmaz mı? Siz ne iş yapıyorsunuz? Para istediniz de para mı vermedik? Bu çocukları niye burada mahzun halde bırakıyorsunuz" demişti.

Bakan Özer, daha sonra Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt'a ise "Sayın Müdür, gezdirdiğiniz okul böyleyse gezdirmediğiniz okullar nasıl" diyerek tepki göstermişti.

Bakan Özer, her ödenek isteyen okula ödenek gönderildiğini zannediyor

Öncelikle Bakan Özer'in basının önünde okul müdürünü azarlamasını doğru bulmuyoruz. Diğer yandan okulların büyük çoğunluğu kendi yağlarıyla kavrulmaktadırlar. Eğer okullar MEB'den gelecek ödeneğe bağlı kalsalardı yer yerinden oynardı.

Bu nedenle bırakın basketbol sahası için ödenek gönderilmesini en temel ihtiyaçları için dahi okullara ödenek gönderilmediğinden Bakan Özer'in haberinin olmadığı anlaşılmaktadır. Nitekim gelen okuyucu yorumları bu durumu açıkça göstermektedir.

Habere gelen yorumlarda neler yer alıyor?

Örnek 1- O da bişeyi Ankara'nın göbegi BATIKENT Şehit Oğuzhan Yaşar İmam Hatip Ortaokuluna gelin. Erkek öğrencilerin namaz kılmak için abdesthanesi yok, tuvalette de çocuklar abdest alamıyor. Trajikomik bir durum yazık sn. Bakanım birde gel bunu gör.

Örnek 2- Urfa'da Oxford var sanmış bakan. Halbuki bardağa dolu tarafından bakıp gençlerle yakar top oynasaydı bu kadar irtifa kaybetmeyecekti.Devletin maarif işi kalp kırmadan 1. Çay içerek tatlıya bağlanırdı. Şu andan itibaren ekranda fırçalanan müdürler çalışmak isteseler de içlerindeki şevkten eser kalmamıştır. O koltuklara nasıl geldikleri de ayrı bir mevzu. Emaneti ehline vermeyen ülke ve millet abat olmaz.

Örnek 3- Sayın bakan herhalde devlet okullarını özel okul sanıyor. Okulun temizlikçisi yok basketbol sahasının hesabını soruyor. Siz gönderdiniz de idare mi yapmadı. Tamam o zaman yarın ilk işim idareye söyleyeyim okula kapalı spor salonu yapılmasını istesinler bakalım para gönderecekler mi? Öğrenciler kışın 4 ay soğuktan beden dersine çıkamıyor.

Örnek 4- Şovdan başka bir şey değil. Okullarda öyle eksikler var ki anlatmakla bitmez. bu kıs cocuklar okulda soğuktan kurudu şimdi söylesen Kömür gönderdik derler ama yanmayan ısı vermeyen kalitede kömür göndermişler ve kazanı yakacak kimsede yok.

Örnek 5- Bakanlık hangi devlet okuluna para göndermiş ki bugüne kadar? Bir de öğrencinin önünde olacak şey değil.. öğrencinin önünde olacak iş değil bu yapılan.. Hiç mi Fatih Sultan Mehmet'in çocukken, hocası Akşemseddin hazretleri ile olan kıssasını dinlememiş bakan bey? Görgü, kültür, tarih eğitimleri boşa gitmiş belli ki.. liyakat diyoruz da havaya konuşuyoruz.. reis artık güçlü insanları istemiyor kabinede, höt deyince hatta demeden susan tipler istiyor, onlarda da durum bu..İdeal usulü ve üslübu yok artık bakanların maalesef.. hatta yeni tip siyasi torpille gelen okul müdürlerinin de..

Örnek 6- Bir öğretmen olarak ben taaa buradan yerin dibine girdim....Böyle öğrencilerin içinde ulu orta bir öğretmeni fırçalamak da ne demek....Sanki istenen her para veriliyormuş gibi.

Örnek 7- Bu bakanlık öyle bir şey ki, kameralar ve halkın önünde "Okul müdürleri sizden bağış alamaz, alırsa bize söyleyin gereğini yaparız der. Bilmeyen de Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullara para yağdırdığını sanacak.Neyse sonra Okul müdürü ihtiyaçtan Milli Eğitim Bakanlığından para ister, cevap:para yok, başınızın çaresine bakın yada Velilerinizden toplayın olur. Bu ne yaman çelişki????

Örnek 8- Eşim köy okulunda öğretmen. İş-Kur dönemlik eleman gönderirdi. Bu yıl para yok denilerek gönderilmedi Kars gibi bir yerde eşim ve arkadaşları her gün soba yakmaya çalısıyorlar ve her gün elleri kolları yanıyor. Çoğu zaman yakarmıyorlar şimdi bu haberi görünce gerçekten şaşırdım bir yerde bir tuhaflık var.

KAPAT [X]

Örnek 9- Okullar parasızlıktan çatıdaki güvercin gübresini satıp paraya çeviriyor. Sonra para istediniz de vermedik mi? Evet vermiyorsunuz. Okullar eskici gibi malzeme satıp para pul bulmanın derdinde. Bırakın bu şovları.

Habere gelen yorumlardan örnekleri çoğaltabiliriz ancak gerek olmadığını düşünüyoruz. Özetlemek gerekirse Bakanın kameraların karşısında okul müdürü ve İl Müdürünü bu şekilde fırçalaması doğru değildir. Üstüne üstlük ödenek istediniz de vermedik mi ifadeleri ise okul müdürleri tarafından şaşkınlıkla karşılanmıştır. Bilinmelidir ki MEB okulların büyük çoğunluğunun en temel ihtiyaçlarını dahi karşılamakta zorlanmaktadır. Eğer veliler destek vermeseler okullar çok ciddi şekilde sıkıntıya düşerlerdi.

Son olarak Bakan Özer'in çok güzel işlere imza attığını da belirterek son yaptığının doğru olmadığını belirtmek isteriz. Ümit ederiz ki benzer olaylara şahit olmayız.

Bakan Özer'den il milli eğitim ve okul müdürüne tepki: Siz ne iş yaparsınız?
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