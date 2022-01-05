Lise öğrencilerinin kavgasına veliler de dahil oldu

Tarsus ilçesinde Şehit Cengiz Topel Anadolu Lisesi'nde daha önce kavga eden bazı 12'inci sınıf öğrencileri tenefüste karşı karşıya geldi.

KAVGAYA VELİLER DE DAHİL OLDU



Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgaya, bu sırada okulda bulunan öğrenci velileri de katıldı. Öğrenciler ve velilerinin karıştığı kavga, başka bir öğrenci tarafından telefonla kayda alınıp, sosyal medyada paylaşıldı.

3 ÖĞRENCİ YARALI



Tarafların tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdığı kavgada 3 öğrenci darbedilerek yaralandı. Kavga eden kalabalık, ihbar üzerine okula sevk edilen polis tarafından dağıtıldı. Kavgaya karışanlar, daha sonra polis merkezine götürüldü.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.