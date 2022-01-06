Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e fırça

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir grup gazeteci ile Ankara'da buluştu, sorularını cevapladı. Herhangi bir sokağa çıkma çağrısı yapmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu "Arkadaşlara 'taşkınlık yapmayacaksınız, sokaklara çıkmayacaksınız, büyük bir sabırla sandığı bekleyeceksiniz' dedim" ifadelerini kullandı.

Helalleşme kapsamında FETÖ şüphelilerinin olup olmayacağı konusuna ise Kılıçdaroğlu "Hakkında soruşturma açılmamış, soruşturma açılıp takipsizlik kararı verilmiş veya soruşturma açıldıktan sonra beraat etmiş kişileri göreve başlatmıyorlar. Biz bunları başlatacağız" açıklamasında bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun gündeminde, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Kur'an kurslarına yönelik çirkin sözleri de vardı. Kılıçdaroğlu "Diyanet İşleri Başkanlığının, çocuklarımıza, isteyen anne babaların, ailelerin çocuklarına Kur'an'ı öğretmeleri kadar doğal bir şey yoktur. Siyaset din, inanç alanına asla girmemeli" dedi.