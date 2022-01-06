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Elektrikte ucuz tarifeden 23 milyon abone yararlanacak

Hükümetin hayata geçirdiği elektrikte kademeli tarife uygulaması ile Türkiye'de 23 milyon konut abonesinin 150 kilovatsaatin altında elektrik tükettiği, bu sebeple toplam konut abonesinin yüzde 60'ının ilk kademeden elektrik faturası ödeyeceği kaydedildi.

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 06 Ocak 2022 07:25
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Elektrikte ucuz tarifeden 23 milyon abone yararlanacak

Kademeli elektrik tarifesi, aylık 150 kilovatsaat tüketime kadar olan ev elektrik tüketimlerinin düşük kademe birim fiyatından, bu tüketimi geçen tüketimlerin ise yüksek kademe birim fiyatından faturalandırılmasını öngörüyor. Bu yıl ocak, şubat ve mart aylarını kapsayan birinci çeyrek döneminde 38 milyon hane için 150 kilovatsaate kadar olan tüketimler kilovatsaat başına vergiler dahil 1,37 TL'den faturalandırılacak, bunun üzerindeki her kilovatsaat tüketim için uygulanacak birim fiyat 2,06 TL olacak.

ABONELERİN YÜZDE 60'I 150 KİLOVATSAATİN ALTINDA

AK Parti ekonomi kurmayları, kademeli tarifenin hedefinin enerji kullanımında verimlilik ve özellikle gelir durumu daha az olan tüketicilere daha fazla destek sağlamak olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"38 milyon mesken abonesinin 23 milyonu 150 kilovatsaatin altında bir tüketim değerine sahip olup başka bir deyişle, toplam konut abonelerinin yüzde 60'ı ay olarak bu rakamın altında yani 150 kilovatsaatin altında tüketim gerçekleştirmektedir. 2002 yılında elektrik ve doğalgaz faturaları için ortalama bir hanenin ödeyeceği toplam tutar net asgari ücretin yüzde 47'sine tekabül ediyor. Bugün bu rakam yeni fiyatlara, yani artış fiyatlarına rağmen 2002 yılında yüzde 47 olmasına rağmen 2022 yılında asgari ücretin yüzde 12,9'u seviyelerine gelmiştir.

Elektrikte kademeli tarife kapsamında mesken aboneleri için aylık 150 kilovatsaate kadar olan tüketim miktarları için nihai fiyat kilovatsaat başına 1 lira 37 kuruş, 150 kilovatsaatin üstü için kilovatsaat başına 2 lira 6 kuruş olarak uygulanacak.

AB'DE 6,39 AVRO, TÜRKİYE'DE 1,64 AVRO

Konut elektrik fiyatları AB ortalaması 21,92 avro cent/kilovatsaat iken ülkemizde bu 9,16 avro cent/kilovatsaattir. Konut doğalgaz fiyatları AB ortalaması 6,39 avro cent/kilovatsaat iken ülkemizde 1,64 avro cent/kilovatsaattir. Yani 1'e 4 kattır. Maliyet bazlı fiyatlandırmanın, öngörülebilirliğin sağlanması ve enerji piyasalarının sürdürülebilirliği için zorunlu miktar kadar bir düzenleme yapılmış olmakla birlikte dünyadaki gelişmeler ve Avrupa Birliği'ndeki söz konusu fiyatlar dikkate alındığında halkımıza yüksek oranda desteğimiz devam etmektedir ve edecektir."

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