Belediye'de personel alımında torpil iddiası tepki çekti

AK Parti Altındağ Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan'ın paylaştığı sınav sonuçlarına göre, yazılıdan 90 puan alan bir personele mülakatta 42 puan verilerek terfi etmesinin önüne geçildiği görüldü.

Burhan, "Düşük puan olan yaklaşık 40 kişi mülakatı kazanırken, yazılı puanda yüksek alan kişiler ise elendi. Kemal Bey adaletsizlik arıyorsanız Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bakın" diye konuştu.

Burhan, seçimlerden önce 'Rozetsiz başkan olacağım, atamaları liyakatle yapacağım' diyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın sözünde durmadığını ifade etti.

'ADALETSİZLİK İŞTE BURADA'

2019'da ASKİ'de görevde yükseltme sınavlarının mülakatlarında hile yapıldığını belirten Burhan, "Mülakatta adaletsizlik neymiş, torpil neymiş işte burada. 142 kardeşimiz ASKİ'de mülakata girdi. Ne oldu; sözlü sınava 142 aday katıldı, sadece 5 adaya yazılıda aldığı puan verildi.

Adaletsizlik nerede yapıldı? 73 adayın sözlü sınavı 10 ila 40 puan düşürüldü. Yazılıdan iyi puan alamayan 44 adayın sözlü puanı ise 10 ile 40 puan arasında yükseltildi.

Nerede adalet, hani mülakat yapılmayacaktı? Hani yazılı ile alınacaktı? Burada görüyoruz ki Ankara Büyükşehir Belediyesi 2019'da ASKİ'de yapmış olduğu mülakatta hak yemiştir. Adaletsizlik yapmıştır. Adalet yok eşitlik yok sadece popülizm ve yalan var" dedi.