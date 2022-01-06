Kovid-19 vakaları K9 köpekler ile tespit edilecek

Koku duyuları insanlara göre 100 bin kat gelişmiş olan K9 köpekleri, dünyadaki bazı ülkelerde koronavirüs vakalarının tespitinde görev alıyor. K9'ların Türkiye'de de kullanılabilmesi için Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi ve TAV Güvenlik tarafından yürütülen çalışmalarda sona gelindi.

Pozitif hastaların kokularının tanıtılmasına yönelik eğitimlerin ardından K9 köpeklerin virüs kokusunu tanıma ve ayırt etmede yüksek bir başarı oranı yakalandı. Sabah'ın haberine göre, K9'lar, havalimanları, stadyumlar, alışveriş merkezleri, konser alanları ve gümrük kapıları gibi birçok alanda kullanılacak.