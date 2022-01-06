İstanbul'da toplu ulaşımda engelliye geçit yok

İstanbul'da toplu ulaşımda yaşanan sorunlara her gün bir yenisi ekleniyor. Özellikle engellilerin ve ailelerinin çektiği sıkıntıları yerinde gözlemlemek amacıyla SABAH ekibi olarak sahaya indik. Otobüs ve metrobüs ile yaklaşık 150 durak ile Pendik, Maltepe, Kadıköy, Üsküdar, Zincirlikuyu ve Arnavutköy'e kadar uzanan bir yolculuk yaptık. Karşılaştığımız engelli vatandaşların ve ailelerinin yaşadığı sorunları dinledik.

Kadıköy-Tavşantepe metro istasyonunda asansörün çalışmaması ve 'tasarruf' adı altında yürüyen merdivenlerin kapatılması nedeniyle tekerlekli sandalye veya koltuk değneğiyle seyahat eden engelli vatandaşların yaşadığı zor anlara şahit olduk. Maltepe'de ise AK Parti döneminde yapımına başlanan engelli geçidinin 3 yıldır tamamlanmadığını gördük. Otobüs ve metrobüslerde görme engelliler için sesli anons sistemi ile işitme engelliler için durak isimlerini gösteren ekranın çalışmadığını tespit ettik.

GÖRME ENGELLİ NAİL'İN METROBÜS ÇİLESİ

Hukuk Fakültesi öğrencisi görme engelli üniversite öğrencisi Nail Ölmez de yaşadığı çileyi defalarca 153 Beyaz Masa Hattı'na iletmiş. 35-40 şikayet kaydı açtırmış ancak çözüm sağlanmamış. Şehir içi seyahatlerini arkadaşlarının yardımıyla yapabilen Nail Ölmez, "İki yıl öncesine kadar otobüslerde ve metrobüslerde sesli anons sitemi vardı. O zaman tek başıma gezebiliyordum. Şimdi bir yerden bir yere gitmek zulüm haline geldi" dedi.

ENGELLİ RAMPALARI BOZUK

Arnavutköy'de ise oğlunu tekerlekli sandalye ile getiren bir anne ile karşılaştık. Anne Hünker Aslan'ın, srebral palsi hastası 9 yaşındaki oğlu Orhan'ı otobüse bindirmek için açmak istediği engelli rampasını kaldırırken düşmesine tanıklık ettik. Anneye yardımcı olmak istedik. Ancak biz de rampayı açamadık. İETT şoförü rampanın bozuk olduğunu söyledi. Sandalyesi ile kaldırdığımız Orhan'ı otobüse bindirdik.

RAMPAYA ÇIKIŞ VAR İNİŞ YOK

E-5 karayolu Küçükyalı mevkiindeki üst geçit ise görenleri hayrete düşürüyor. Bir tarafından engelli rampasıyla çıkılabilirken, diğer tarafa iniş yapılmamış. Yapımı 2019 seçimlerinden sonra durdurulan rampanın girişi demir kapı ile kapatılmış. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ise tüm şikayetlere kulaklarını tıkamış vaziyette.