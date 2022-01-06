Çakarlı araç kullanan alkollü: 'Özel kuvvetlerdeyim' diye ortalığı ayağa kaldırdı

Olay gece yarısı Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde yaşandı. Tedavi gören bir yakınını görmek için hastaneye gelen Tolga Aslan hastane personeline çocuk acilin yerini sordu.

Hastane personeli tarafından kendisine verilen tarifi beğenmeyen Tolga Aslan sağlık personeliyle hastane içinde tartışmaya başladı. Tartışma seslerini duyan polis ve özel güvenlik ekipleri tarafından sakinleştirilmeye çalışan Tolga A. sağlık personeline küfrederek hakaretlerde bulundu.

Polis ekiplerinin müdahalesiyle hastaneden çıkarılan Tolga Aslan park halinde bulunan aracına bindi. Hareket etmeden önce araçtaki çakarları açarak siren çaldı ve hastaneden çıkmak istedi. Bu sırada durumu fark eden polis ekipleri yaya olarak aracın önüne geçip otopark çıkışında aracı durdurdu. İlk olarak araçta kontrol yapan polis ekipleri araçta polis siren ve çakar sistemi bulunduğunu tespit etti.

Ehliyet ve ruhsat isteyen memurlarına "Ben Özel Kuvvetler'den Tolga Aslan, 2009'a 85" diyerek işlem yaptırmaktan kaçınmaya çalıştı. Alkol testine itiraz eden ve alkollü olmadığını belirten 37 yaşındaki sürücü, kolunu sıvayıp, "Ağabey kanımı alın" dedi.

Polisin dakikalarca alkol metreyi üfletmeye çalıştığı Tolga A. son çare olarak götürüldüğü hastane polis odasında alkol metreyi üflemeyi başardı. Yapılan alkol testinde 2.97 promil alkollü çıkan Tolga A. polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere Aksaray Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Tolga Aslan'a alkollü araç kullanmaktan bin 823 TL, çakarlı ve sirenli araç kullanmaktan bin 823 TL ve ehliyet belgesi ibraz etmemekten 427 TL olmak üzere toplamda 4 bin 73 TL para cezası kesildi. Ehliyetine de alkollü araç kullanmaktan 6 ay süreyle el konuldu. Yapılan sorgu ve incelemelerde ise herhangi bir askeri personel olmadığı anlaşıldı.