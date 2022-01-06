Togg CEO'su Gürcan Karakaş ağladı izleyenleri de ağlattı

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un yeni Sedan modeli, ABD'nin Las Vegas şehrindeki Consumer Electronic Show Fuarı'nda sergilendi. Togg Ceo'su Mehmet Gürcan Karakaş fuarda yaptığı sunum sonrası duygularını ifade ederken gözyaşlarını tutamadı.

Karakaş, 'Çok heyecanlıyız 3 sene önce burayı ziyaret ettiğimizde 'Buraya gelmeliyiz' demiştim, geldik. Bakın burada 700 kişi var, 700 kişi gece gündüz çalışıyor. Yapıyoruz ve daha iyisini yapacağız. Oyunun içinde bir oyuncu olduğumuzu söylemek için geldik ve oyunun içerisine dahil olduk, hızla da ilerliyoruz.' ifadelerini kullandı.