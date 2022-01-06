Dolar 13,72 TL'ye yükseldi
Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 06 Ocak 2022 17:22
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|13,4660
|13,4670
|13,7280
|13,7290
|Avro
|15,2600
|15,2610
|15,5340
|15,5350
|Sterlin
|18,1900
|18,2820
|18,5580
|18,6520
|İsviçre Frangı
|14,6640
|14,7380
|14,9290
|15,0040
|ANKARA
|ABD Doları
|13,4360
|13,5160
|13,6980
|13,7780
|Avro
|15,2200
|15,3000
|15,4940
|15,5740
|Sterlin
|18,1300
|18,3400
|18,4980
|18,7080