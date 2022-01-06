Milli Piyango yılbaşı talihlisi çekini teslim aldı
Sisal Şans tarafından 31 Aralık Cuma günü gerçekleştirilen Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde 120 milyon TL'lik büyük ikramiye çeyrek bilete çıktı. 9876066 numaralarına isabet eden çeyrek Milli Piyango biletini İzmir Konak'tan alan talihli dün 30 milyon TL'lik ikramiyesini teslim aldı. Adını vermek istemeyen talihliye çekini; banka yetkilisi ve Sisal Şans yetkilisi teslim etti.
Kaynak : DHA
Eklenme : 06 Ocak 2022 09:54
Büyük ikramiyeyi kazanan talihliye çekinin teslim edilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Sisal Şans yetkilisi, "31 Aralık akşamı bugüne kadar verilen en yüksek Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi için çekiliş yapıldı ve büyük ikramiye ilk çekilişte çeyrek bilete isabet etti. Sisal Şans ailesi olarak İzmir Konak'tan aldığı çeyrek biletle 30 milyon TL'lik ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ediyoruz. Herkesin şansı olmaktan çok mutluyuz" dedi.
Satılmayan diğer çeyrek biletlerin ikramiye tutarının ise hasılat payı olarak kamuya aktarılacağına dikkat çekildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız