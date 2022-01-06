Yıllık haberleşme gideri 4.238 lira

TELKODER tarafından her yılın sonunda yapılan Elektronik Haberleşmede Aile Giderleri Araştırması'na göre, 2021 yılında Türkiye'de 4 kişilik bir ailenin haberleşme gideri yıllık 4 bin 238 TL'ye ulaştı ve bu rakamın 927 TL'sini devlete ödenen vergiler oluşturdu.

2020 yılında yapılan analizde 4 kişilik bir ailenin yıllık haberleşme giderleri yaklaşık 3 bin 736 TL, devlete ödenen verginin ise 759 TL olduğu hesaplanmıştı. 2019 yılında ise bir ailenin yıllık haberleşme gideri yaklaşık 3 bin 225 TL, devlete ödenen vergi ise 655 TL'ydi.