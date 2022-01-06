Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,25 puan artarken, toplam işlem hacmi 32,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,24 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,35 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,38 ile ulaştırma, en çok kaybettiren ise yüzde 2,29 ile inşaat oldu.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün akşam yayımlanan toplantı tutanaklarında, beklenenden daha önce ve daha hızlı faiz artırımına başlanabileceği yönlendirmesinin ardından küresel pay piyasalarında negatif bir seyir izlendiğini ifade etti.

Yarın yurt içinde Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Fed yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini aktaran analistler, veri gündeminde ise ABD'de açıklanacak istihdam raporu, Avro Bölgesi'nde enflasyon, Almanya'da dış ticaret verilerinin öne çıkacağını dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.960 ve 1.930 seviyelerinin destek, 2.050 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.