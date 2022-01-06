Elektrikli Tofaş Şahin'in üretileceği iddia edildi

akit.com'da yer alan haberde Elektrikli Tofaş üretimi olacağı iddia edildi.

Uzun yıllar Türkiye yollarındaki en popüler otomobil olan Tofaş Şahin, artık eski cazibesini yitirmiş durumda.

Bunun nedeni ülkemizdeki son Şahin'in 2002 yılında üretilmiş olması. Bu açıdan bakında en genç Şahin modelinin dahi 20 yaşında olduğunu görüyoruz.

Hal böyle olunca artık pek çok Şahin modelinin ömrünü tamamladığını ve hurdalığın yolunu tuttuğunu söyleyebiliriz.

Fakat Şahin tutkunları için çok iyi bir haberimiz var.

Bir süredir 2022 model Şahin için çalışmalar yürütüldüğünü sizlerle paylaşıyoruz. Görünen o ki sonunda rüya gerçeğe dönüşecek.

Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde Etiyopya yeni nesil Şahin için ciddi adımlar atmıştı. Fakat teknik nedenlerden ötürü bu adımlar yarım kaldı.

Yetkililer Şahin'in ikili şase yapısının güvenlik açığı oluşturduğu sebebiyle bu otomobili yenilemekten vazgeçtiler.

Sorunun çözümü ise son derece basitti. Tamamen yenilenmiş, yekpare bir şase yapısı.

Görünen o ki yekpare şase tasarımı bazı yenilikçi fikirleri de beraberinde getirdi.

Hali hazırda fosil yakıtlardan elektrikli yakıtlara bir geçiş söz konusu. Bu geçişi fırsata çevirmek isteyen yetkililer yeni nesil Şahin'in elektrikli motorla gelmesi kararını aldı.

Elektrikli motor seçeneğiyle satışa çıkacak olan yeni nesil Şahin için çalışmalar şimdiden başlamış durumda.

Bu noktada asıl merak edilen unsur ise dış tasarımın nasıl olacağı? Daha önce yapılan açıklamada klasik tasarımın korunacağı iddia edilmişti.

akit.com'un haberine göre şimdi ise klasik tasarım yerine biraz daha modern bir tasarım çizgisinin tercih edilebileceği konuşuluyor.

Yetkililer tasarım ve dizayn aşamasından sonra mevcut fabrikalardan birinin elektrikli Tofaş Şahin için modernize edileceğini de söylüyorlar.

Böylece yeni nesil Şahin bu fabrikalardan birinde üretim bandına girecek. Elektrikli Şahin'in motoru için Bosch ile görüşmelerin yapıldığı da bir başka iddia.

Asıl önemli olan ise otomobilin 2026 yılında satışa sunulmak istenmesi. Tabi ki tüm bunların şimdilik bir iddiadan ibaret olduğunu unutmamak gerekiyor. Muhtemelen somut adımlar atılmaya başlandığında, resmi açıklamalar da gecikmeden yapılacaktır.