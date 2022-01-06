Mahalli idarelerde sözleşmeli personele ilişkin Genelge yenilendi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel istihdamına dair Genelgeyi yeniledi.
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 06 Ocak 2022 11:09
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel istihdamına dair Genelgeyi yeniledi. Genelge için tıklayınız.
Tip sözleşme örneklerinde yer alan aşağıdaki hüküm kaldırıldı:
Madde 16- Sözleşmeli personel (yukarıdaki maddelerde belirtilen hak ve yükümlülüklerde
herhangi bir değişiklik yapılması sonucunu doğurmamak kaydıyla) kendisine verilen
görevlerin yürütümüne ya da işin niteliğine ilişkin olarak ise;
a).........
b)........
c).........
d).........
hususlarına uymak zorundadır.