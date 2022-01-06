Yönetim kurulu üyelerine ödenen huzur hakkı ne kadar oldu?

3 Ocak 2022 tarihinde açıklanan enflasyon rakamları memur ve emeklilere ne kadar zam geleceğini netleştirdi. Memur ve memur emeklilerine verilecek zam oranını % 30,95 olarak açıklandı. Bu oran memurların ve memur emeklilerinin eline geçecek maaşın yanında memur ve memur olmayanlara yapılacak birçok ödemeyi de etkiledi. Bunlardan birisi de yönetim kurulu üyeliklerinden bazılarında bulunanlara yapılan huzur hakkı ödemesidir.

375 sayılı KHK'nin Ek 29'uncu maddesinde huzur hakkıyla ilgili şu ifadelere yer verilmiştir: "Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilatlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde öngörülmesi ve gösterge rakamı belirlenmesi kaydıyla, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu, danışma kurulu üyelikleri ve komisyon, heyet, komite ile benzeri organlarda görev alanlara, ayda dörtten fazla olmamak üzere her bir toplantı için (1000) ila (3000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda, damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaksızın huzur hakkı ödenir. Gösterge rakamları Cumhurbaşkanı'nca üç katına kadar artırılabilir."

Buna göre kamu kurumlarının teşkilat kararnamelerinde huzur hakkı ödemesine ve tutarına yer verilmişse bu ödeme yapılabilmektedir. Genellikle bu ödeme 9.000* 0,2354441715 = 2.118,99 TL olup, bu ödemeden sadece binde 7,59 oranında damga vergisi kesilmektedir. Bu huzur hakkının düşük olması nedeniyle ne kadar huzur vereceğini bilemiyoruz.