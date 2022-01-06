Memur Sen Genel Başkanı'ndan Bakan Özer'e tepki!
Şanlıurfa'da okulları gezen Milli Eğitim Bakanı Özer, bakımsızlık karşısında yerel bürokratları ve okul müdürünü fırçalayarak, "Siz ne iş yapıyorsunuz" sözleriyle tepki göstermişti. Ali Yalçın'dan bugün tepki geldi.
Milli Eğitim Bakanı Özer, dün kameralar önünde okul müdürüne fırça attmış ve: Siz ne biçim adamsız, ne iş yapıyorsunuz?" ifadelerini kullanmıştı. Memur Sen Genel Başkanı ve Eğitim Bir Sen Başkanı Ali Yalçın'dan Bakan Özer'e tepki gecikmedi.
Ali Yalçın paylaşımında;
Usul esastan mukaddemdir
'Usul esasa tekaddüm eder" bir Mecelle kuralıdır. Hukukta bir çok davanın esastan değil de usulden kaybedilmesi bu kural ile açıklanır.
Usül ve esas meselesi sadece hukukun değil; eğitimin, bürokrasinin, siyasetin, kısacası hayatın temel ilkesidir."
"Veli'nin, Vali'in, Kaymakam'ın eğitimciyi; öğrenci, toplum önünde rencide eden, bitiren muamelesi nasıl günahsa, aynı muameleyi Bakanlık yaptığında bu mübah olmaz.
Bilakis,yanlışa meşruiyet üretir. Benzer bir haksızlık karşısında Bakanlık, tepki verecek mecali de kendinde bulamaz."
Eğitim-Bir-Sen olarak,"Öğretmenin, eğitimcinin itibarı yükselmeden, eğitimin kalitesi yükselmez. Bunu, Milli Eğitim Bakanlığı önemsemezse hiç kimse önemsemez." demeye devam edeceğiz.
'Kendinizi zor tuttuğunuz anlar vardır. Olgunluk, işte o noktadan sonra başlar.' İbrahim Tenekeci" ifadelerini kullandı.
Ne olmuştu
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, dün yaptığı Şanlıurfa ziyaretinde okul müdürüne sarf ettiği sözler tepki çekmişti.Bakan Özer'den il milli eğitim ve okul müdürüne tepki: Siz ne iş yaparsınız? Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız