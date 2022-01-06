Memur Sen Genel Başkanı'ndan Bakan Özer'e tepki!

Milli Eğitim Bakanı Özer, dün kameralar önünde okul müdürüne fırça attmış ve: Siz ne biçim adamsız, ne iş yapıyorsunuz?" ifadelerini kullanmıştı. Memur Sen Genel Başkanı ve Eğitim Bir Sen Başkanı Ali Yalçın'dan Bakan Özer'e tepki gecikmedi.

Ali Yalçın paylaşımında;

Usul esastan mukaddemdir

'Usul esasa tekaddüm eder" bir Mecelle kuralıdır. Hukukta bir çok davanın esastan değil de usulden kaybedilmesi bu kural ile açıklanır.

Usül ve esas meselesi sadece hukukun değil; eğitimin, bürokrasinin, siyasetin, kısacası hayatın temel ilkesidir."

"Veli'nin, Vali'in, Kaymakam'ın eğitimciyi; öğrenci, toplum önünde rencide eden, bitiren muamelesi nasıl günahsa, aynı muameleyi Bakanlık yaptığında bu mübah olmaz.

Bilakis,yanlışa meşruiyet üretir. Benzer bir haksızlık karşısında Bakanlık, tepki verecek mecali de kendinde bulamaz."

Eğitim-Bir-Sen olarak,"Öğretmenin, eğitimcinin itibarı yükselmeden, eğitimin kalitesi yükselmez. Bunu, Milli Eğitim Bakanlığı önemsemezse hiç kimse önemsemez." demeye devam edeceğiz.

'Kendinizi zor tuttuğunuz anlar vardır. Olgunluk, işte o noktadan sonra başlar.' İbrahim Tenekeci" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, dün yaptığı Şanlıurfa ziyaretinde okul müdürüne sarf ettiği sözler tepki çekmişti.