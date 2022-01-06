Kazakistan'da mahsur kalan İlker Aycı ve eşi döndü
Özel bir ziyaret için Kazakistan'da bulunan ve ülkede çıkan iç karışıklık nedeniyle uçuşların durdurulması sonrası Almatı'da kalan Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ve eşi Tuğçe Saatman Aycı THY'nin kargo uçağı ile yurda döndü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 06 Ocak 2022 23:47
Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı ile eşi Tuğçe Saatman Aycı, Kazakistan'ın Almatı kentinden THY'nin kargo uçağıyla İstanbul'a geldi.
Alınan bilgiye göre, protestoların yaşandığı Kazakistan'ın Almatı şehrinde bulunan İlker Aycı ve eşi, "TK 6223" sefer sayılı kargo uçağı ile saat 21.45'te Atatürk Havalimanı'na ulaştı.
Seferi icra eden kargo uçağında kaptan pilot, ikinci pilot, yükleme uzmanı (load master) ve bir teknisyen de yer aldı.
İlker Aycı ve eşi Tuğçe Saatman Aycı'nın Kazakistan'da bulundukları sürede olumsuz bir durumla karşılaşmadıkları öğrenildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız