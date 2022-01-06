AK Parti'li Yılmaz, hakaret gerekçesiyle CHP'li Başarır'a dava açacak

Yılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması yaptığını ve bu açıklamayı sosyal medya hesabı Twitter'da paylaştığını bildirdi.

Paylaşımını CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın alıntılayarak, "hakaret ve iftira içeren bir paylaşım yaptığını" ifade eden Yılmaz, "Bu zat özellikle son 2 yıldır şahsıma karşı saldırgan üslubu ve tahkir edici yaklaşımıyla saygı ve güveni ortadan kaldırmış, olası iş birliğini kilitlemiş, şahsi hırslarını öncelemiştir." diye konuştu.

Yapılan paylaşımı "çirkin bir mobbing ve taciz" olarak tanımlayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Siyasetçi olmam, kimseye şahsıma hakaret edebilme, şahsımı tehdit edebilme hakkı ve özgürlüğü vermez. Kimse, olmayan itibarını şahsıma saldırarak kazanamayacağı gibi bozuk sicilini de aklayamaz. Kendisi hakaret, küfür, iftira ve tehdit ifadelerini milletvekilliği dokunulmazlığı arkasına sığınarak alışkanlık haline getirmiş olup, 'siyaset yapıyorum' zannetmektedir. Adaletin tesisi noktasında kendisi aleyhinde hukuki yollara başvuracağımı bildiririm."