'10 milyon emekli birlik olursa siz istediğiniz partiyi iktidara taşırsınız'

Kılıçdaroğlu, beraberindeki bazı genel başkan yardımcıları ile Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneğini (TÜMEMEKDER) ziyaret ederek, Dernek Başkanı Satılmış Çalışkan'la bir süre görüştü.

Görüşme sonrası Kılıçdaroğlu ve Çalışkan gazetecilere açıklamalarda bulundu.

TÜMEMEKDER Genel Başkanı Çalışkan, 20 yıldır işçi ve Bağkur emeklisine milli gelirden pay verilmediğini, buna yönelik taleplerine yanıt gelmediğini ileri sürdü.

Satılmış Çalışkan, 2000 yılından önce işçi emeklilerinin gösterge sisteminden katsayıyla artışlar aldığına dikkati çekerken, o tarihten sonra katsayıdan çıkarıldıklarını ve sadece TÜFE üzerinden zam verildiğini aktardı.

Çalışkan, "Bugün yıllık TÜFE 36 çıktığı halde işçi emeklisine bu verilmemiştir ve ayrımcılık yapılmıştır. Sosyal güvenlik tek çatı altında birleştiğinde biz, 'Bu haksızlıklar ortadan kalkar' dedik maalesef hala bu haksızlıklar devam etmektedir. Bugün memura yüzde 36 zam verilirken, işçi emeklisine maalesef yıllığı yüzde 32'de kalmıştır. 6 aylık dönemi de yüzde 25,47 olarak verilmiştir." diye konuştu.

Toplumda bütün kesimlerin hakları görüşülürken işçi emeklisinin masada olmadığını kaydeden Çalışkan, emekli aylığının kira, doğal gaz ve elektrik giderlerini karşılamadığını anlattı. Çalışkan, "9 milyon emeklinin, dul ve yetimlerle 13 milyon 400 bin kişi oldu maalesef, yüzde 90'ı açlık sınırının altında maaş almaktalar. Dul ve yetimlerimizin durumu daha kötü. Bize geçinebileceğimiz bir aylık verilsin ona göre düzenleme yapılsın. TÜFE değil, katsayı ve gösterge sistemine geçmek istiyoruz. Çalışana, memura nasıl uygulanıyorsa, işçi emeklisine aynı katsayı uygulansın istiyoruz." ifadesini kullandı.

- "İşçi emeklilerinin zam beklentisi karşılanmadı"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise hak, hukuk, adalet arayanların yanında olmaya söz verdiğini belirtti.

Hükümetin asgari ücreti artırdığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Hazine Maliye Bakanı dedi ki 'Asgari ücretlide yüzde 50 zam yaptık, şimdi sıra emeklilere geldi.' Bütün emekliler, onlar da doğal olarak yüzde 50'lik bir zam bekliyorlardı ama bu olmadı, hangi gerekçe ile olmadı bilmiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Dernek Başkanı Satılmış Çalışkan'ın "Biz eskiden milli gelirden pay alırdık, şimdi vermiyorlar" dediğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Milli gelirden size pay vermiyorlar ama size zamdan pay veriyorlar. Her türlü zammın sıkıntısını siz çekiyorsunuz. Ekmeğinden tutun, iğnesinden ipliğine kadar yapılan bütün zamlar sizin düşük maaşlarınızla bir şekliyle karşılanıyor. Ne olacak ve nereye kadar gidecek? Ben buradan yaklaşık 10 milyon emekliye seslenmek isterim, size neden beklediğiniz zam verilmedi? Nedeni şu, 'Biz emekliye zam vermesek de nasıl olsa emekli bize oy verecek'. Temel mantıkları bu. Temel düşünceleri bu, çünkü ben 'Emeklilere 2 maaş ikramiye verilsin' dediğim zaman bir grup emekli, postaneden bana telgraf çekti, 'Bizim maaşımız yetiyor, iki maaşa ihtiyacımız yok' diye. O telgraf ve o düşünce bunların belleklerinde yer etmiş. Şimdi başkan sizden ricam, bütün emeklilerden ricam, geçinemiyorsanız, şikayet ediyorsanız, torununuza harçlık veremiyorsanız, kahveye oturup çay içemiyorsanız, lokantada yemek yiyemiyorsanız, bir tatil yapamıyorsanız, hesabını demokratik yollardan sormak sizin göreviniz zaten. Eğer bir sosyal devlette yaşıyorsanız, bu devletin 'Demokratik, laik, sosyal hukuk devletidir' diye bir tanımı Anayasa'da yer almışsa, sizin kendi hakkınızı ve hukukunuzu demokratik yollarla aramanız gerekiyor."

- Dul ve yetim aylığı alanların durumu

Bütün emeklilerin bir araya gelerek ortak hareket etmesi gerektiğine dikkati çeken Kılıçdaroğlu, "Bütün emeklilerin 'Eğer sen bana hak ettiğim aylığı vermiyorsan, kusura bakma ben de sana oyumu vermeyeceğim' demesi lazım." görüşünü paylaştı.

Bu sözü söylediklerinde bütün siyasal partilerin ve iktidarların, emeklinin sözünüzü dinlemek zorunda kalacaklarının altını çizen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bakın biz emekli aylıklarından söz ediyoruz, bir de dul ve yetimler var. Yani emekli vefat ettiğinde eşine ve çocuklarına intikal eden aylıkları var. Son yapılan zamlardan sonra 627 lira aylık dul ve yetime verilen 690 lira, 748 lira. Şimdi ben saraydaki zata ve şürekasına seslenmek isterim. Ayda 627 lirayla bir dul kadın nasıl yaşayacak? Bunlarda vicdan var mı, bunlarda merhamet var mı, bunlarda sağlıklı ve tutarlı bir devlet yönetimi anlayışı var mı? '627 lirayla otur krallar gibi yaşa' diyorsun. Milli gelirden pay niye versinler, çünkü milli gelirden sağladıkları payı başkalarına veriyorlar, size vermiyorlar. Onların çeteleri var onlara veriyorlar. 5 maaş alana, 7 maaş alana veriyorlar. Bunlara veriyorlar. Size niye versinler? Sizin sesiniz çıkmıyor ki yeteri kadar, siz birlik olmuyorsunuz ki. 10 milyon kitle birlik olursa siz istediğiniz partiyi iktidara taşırsınız. O nedenle sizin birlik olma zamanınızdır, eğer hak arıyorsanız, hukukunuzu arıyorsanız birlik olma zamanıdır. Bir araya geleceksiniz bölünmeyeceksiniz, parçalanmayacaksınız. Diyeceksiniz ki 'Bizim hedefimiz şu, kardeşim bunu verirsen biz o zaman sana oy veririz, vermezsen vermeyiz.'"

Türk-İş'in açıkladığı açlık sınırı rakamının 4 bin 13 lira olduğunu anımsatan Kılıçdaroğlu, bu rakamın yoksulluk değil, açlık sınırı olduğunu tekrarladı.

Hükümetin, 2 bin 500 liraya yükseltilen emekli aylığının yeterli olmadığını belirten CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2 bin 500 lirayla kim nasıl geçinecek? Sizler bu ülkenin büyümesine ve kalkınmasına katkıda bulundunuz. Günün 8 saati çalıştınız, yeri geldi tatillerde çalıştınız, milli geliri büyüttünüz, emekli oldunuz size insanca yaşayacağınız bir aylığın bağlanması gerekiyor ama bu imkan size verilmedi. Bu imkan size verilsin diye ben ve arkadaşlarım buradayız, sizin hakkınızı ve hukukunuzu savunmak için. Biz burada olduğumuz için birilerinin rahatsız olduğunu gayet iyi biliyorum, onlar rahatsız olsunlar diye ben buradayım. Siz hakkınızı ve hukukunuzu savunduğumuz sürece biz devamlı sizin yanınızda olacağız."

Konuşmaların ardından Kılıçdaroğlu, bir emeklinin kendi yazdığı şiirini dinledi.