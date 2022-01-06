Sahte polisler ikinci kez dolandırmaya çalıştı, gerçek polis dakikalarca dil döktü

Kastamonu'da yaşayan A.G. isimli vatandaş, kendisini telefonla arayan ve kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılara 15 bin TL parasını kaptırdı. 15 gün sonra tekrar arayan şahısların yeniden para yatırması gerektiğini söylemesi üzerine A.G., bankaya gitti. A.G., şehir merkezine gelerek bir bankada sıraya girdi. Bankaya giriş yaptığı sırada A.G.'yi tanıyan ve güvenlik görevlisi, yapacağı işlemle ilgili bilgi almak istedi. A.G.'nin durumu anlatması üzerine güvenlik görevlisi, polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu.