Gofretin içinden kağıt parçaları çıktı: 10 aylık bebek ölümden döndü

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde oturan Hikmet Özden'in eşi Esra Özden, zincirleme bir marketten alışverişte bulundu. Özden, evde, aldığı gıdalardan gofreti kızı Esmiray'a verdi. Esmiray, küçük kardeşi 10 aylık Ahmet Asaf'ın ağlaması üzerine kardeşine gofreti verdi.

Çocuğun nefesi kesildi

Kardeşinin nefes almadığını ve boğulduğunu fark eden Esmiray, annesine seslenerek yardım istedi. 10 aylık Asaf, annesinin parmağını çocuğunun ağzına sokup gofretin içindeki kağıt parçalarını çıkartarak evladını kurtardı.

Aile dava açtı

Özden ailesi, dava açtıklarını belirtirken, firmanın özür mahiyetinde kendilerine ürünlerinden oluşan bir paket gönderdiklerini ve kabul etmediklerini söyledi.

Eşinin marketten gofret alıp eve getirdiğini ifade eden Hikmet Özden, kızı Esmiray'ın gofret istediğini ve annesinin ona aldığı gofreti verdiğini belirtti. Özden,

"Kızım gofreti açınca kardeşi yanındaydı gofreti ona verdi. Bir müddet sonra 'anne anne gel kardeşim boğuluyor' diye sesleniyor. Annesi gelip baktığında çocuk nefes alamıyor.

Sırtına vuruyor, sırtından bir şey çıkmayınca parmağını boğazına sokup kağıt parçasını çıkarıyor. Daha sonra markete gittik. 'Bizimle alakası yok' dediler. Avukatıma başvurup onunla görüştüm. O da, 'hukuk süreci başlatın' dediler. Biz de bu süreçle ilgileniyoruz"

dedi.