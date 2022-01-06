Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan 5 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisinden 3'ü tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 06 Ocak 2022 15:13
Güvenlik güçlerince dün Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede Yunanistan'a gitmeye çalışırken gözaltına alınan H.B, E.B, M.G, F. G. ve M.B'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Uzunköprü Adliyesi'ne sevk edilen zanlılardan M.G, H.B. ve M.B, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız