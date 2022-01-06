Bahçeli'den Osmaniye'nin kurtuluş yılına özel video

MHP Genel Başkanı Bahçeli, 7 Ocak'ta memleketi Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümüne özel kısa film hazırlattı. 4 dakikalık video, Bahçeli'nin eğitim hayatının başladığı ve adına şeref köşesi bulunan Yediocak İlkokulu'nda çekildi.

Bahçeli'nin ilkokul mezunlar tablosundaki fotoğrafıyla başlayan kısa filmde tüm şehit öğretmenleri temsilen PKK terör örgütü tarafından 1993 yılında eşi Bayram ve 2 yaşındaki kızı Bahar Tekin ile birlikte Bitlis'te şehit edilen Osmaniyeli öğretmen Yasemin Tekin'e de yer verildi. Şehit öğretmen Tekin'i temsilen filmde rol alan öğretmen, sınıftaki takvim yaprağını 7 Ocak'a getirip, öğrencilerine Osmaniye'nin kurtuluş tarihi olan 1922 yılını anımsatarak, Şehit Palalı Süleyman, Pehlivan Mustafa, Rahime Hatun başta olmak üzere Osmaniye'nin milli mücadele şehitlerinin isimlerini okudu. Başta PKK olmak üzere terör örgütlerinin saldırıları sonucu en fazla şehit verilen illerden olan Osmaniye'nin milli mücadeledeki öneminin anlatıldığı filmin finalinde ise Devlet Bahçeli'nin "Yiğit Osmaniye; istiklalinin 100'üncü yılı kutlu olsun" mesajı yer aldı.