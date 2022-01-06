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Erzurum'da kurt ayakta dondu

Erzurum'da etkili olan soğuk hava sonrası ovada yiyecek arayan bir kurt, karlar üzerinde ayakta donarak can verdi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 06 Ocak 2022 16:11
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Erzurum'da kurt ayakta dondu

Doğu Anadolu Bölgesi'nde soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Gece saatlerinde sıfırın altında 17 dereceyi gören Erzurum Ovası'nda yiyecek aramaya çıkan bir kurt, ani hava değişimine maruz kalarak ayakta öldü. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde beline kadar kara giren kurdun cansız bedeni görüntülendi.

Öte yandan Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı az bulutlu geçeceği, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

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