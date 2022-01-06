HDP'li Gergerlioğlu'na Aysel Tuğluk paylaşımı nedeniyle soruşturma
Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun sosyal medya üzerinden Aysel Tuğluk için yaptığı paylaşımın ardından hakkında soruşturma başlatıldı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 06 Ocak 2022 16:27
Daha önce milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, sosyal
medya üzerinden yaptığı paylaşımda Kandıra Cezaevi'ndeki Aysel Tuğluk'un serbest
bırakılması çağrısı yaptı.
Gergerlioğlu paylaşımında, "Bir an evvel Aysel Tuğluk için adalet talebimiz
var. Zulüm bitsin, adalet gerçekleşsin. Kandıra Cezaevi'ndeki Aysel Tuğluk çıkmalı!
Hepinize saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.
Paylaşımın ardından Gergerlioğlu hakkında TCK 301'inci maddesi gereğince 'devleti ve organlarını aşağılama', TCK 277'nci maddesi gereğince 'bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs' ve TCK 215'inci maddesi gereğince 'suçlu ve suçluyu övme' suçları kapsamında soruşturma başlatıldı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız