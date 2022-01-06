2022 yılı maaş katsayılarına dair Genelge yayımlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı memur maaş katsayılarına dair Genelgeyi yayımladı. Aylık katsayı 0,229979, taban aylık katsayısı 0,359963, yan ödeme katsayısı ise 0,072934 oldu. Yüzde 2,5'luk refah payı zammı ise TBMM'den geçmediği için maaş katsayılarına yansıtılmadı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekildedir:

Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmenin İkinci Kısım Birinci Bölümünün 5 inci maddesinin Bakanlığımıza vermiş olduğu yetkiye dayanılarak 1/1/2022-30/6/2022 döneminde geçerli olmak üzere uygulanacak katsayılar, sözleşme ücreti artış oranları ve ücret tavanları ile ortalama ücret toplamı üst sınırının belirlendiği "2022 Yılı Ocak Ayına Ait Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge" aşağıda yer almaktadır.

Diğer taraftan, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında 1/1/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yüzde 2,5 oranında ilave artış yapılacağı açıklanmıştır. Söz konusu artışa ilişkin Kanun Teklifinin görüşmelerine Türkiye Büyük Millet Meclisinde başlanacak olup, Teklifin Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilmesi halinde Resmi Gazetede yayımlanmasını müteakip 1/1/2022-30/6/2022 döneminde geçerli olmak üzere uygulanacak katsayılar, sözleşme ücreti artış oranları ve ücret tavanları ile ortalama ücret toplamı üst sınırı söz konusu artışı da yansıtacak şekilde Bakanlığımızca yeniden belirlenerek duyurulacaktır.

2022 Yılı Ocak Ayına Ait Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge için Tıklayınız.