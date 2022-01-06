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Terör örgütü PKK mensubu 3 kişi güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK mensubu 3 kişinin güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 06 Ocak 2022 17:28
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Terör örgütü PKK mensubu 3 kişi güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bakanlık koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 2009 ve 2017 arasında terör örgütüne katıldıkları ve Suriye ile Irak'ta faaliyet yürüttükleri bildirildi.

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