Galatasaray Futbol Takımı'nda 3 Kovid-19 vakası
Galatasaray Kulübü, futbol takımı oyuncusu Taylan Antalyalı, yardımcı antrenör Selçuk İnan ve maç analiz sorumlusu Cihan Ünal'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıktığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 06 Ocak 2022 17:44
Galatasaray Kulübü, futbol takımı oyuncusu Taylan Antalyalı, yardımcı antrenör Selçuk İnan ve maç analiz sorumlusu Cihan Ünal'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıktığını bildirdi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Kovid-19 testi pozitif sonuçlanan Taylan Antalyalı, Selçuk İnan ve Cihan Ünal için ilgili tedavi sürecine başlandığı belirtildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız